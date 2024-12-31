Необходим старший фронтенд-разработчик на React для завершения разработки Web3 проекта. Оцените текущий код и предложите свои условия по оплате. Опыт работы с React обязателен.
Правки Wordpress
1. Не сохраняются файлы к объявлению при статусе Pending (ручная модерация). Форма добавления объявления создана в FluentForms. Там есть кнопки загрузки файлов,файлы загружаются, отображаются в медиатеке Wordpress,но почему-то не видны в самом объявлении в админке и на сайте, не прикрепляются к емайлу админу при добавлении/редактировании объявления (функция отправки емайла создана).
Объявление в статусе Privat должен видить только тот исполнитель,который его выставил и админ, другим это объявление не должно быть доступно. Сейчас когда я меняю на Privat перенаправляет на страницу ошибки. Выделить обьявления в оранжевую рамку.
2. Суть чекбоксов в строках,что они скрывают отмеченные документы в кабинете пользователя на сайте. Чтобы не выделять/снимать выделение чекбокс в каждой строке,а выделить/снять выделение отфильтрованные строки одним разом, нужно сделать в названии колонки главный чекбокс,при проставлении/снятии галочки в котором проставятся/снимутся галочки во всех отображенных строках. Эти галочки в строках должны оставаться проставленными пока их не снимут и не исчезать при обновлении страницы, функция скрытия документов должна остаться рабочей. Должна быть возможность выбора строк с проставленными галочками и без галочек.
3. По полям Kontostand и Kostenlose Kontakte нужно чтобы формировалось отображение + и – цифр отдельно по каждому полю с возможностью распечатки и выбора периода.
4. Нужно создать страницу в админке,на которую будут сохраняться сообщения от всех пользователей с данными,введенными на странице в контактную форму (поля контактной формы=столбцы страницы в админке+ первый столбец дата сообщения). На этой странице админки должна быть возможность поиска/фильтра, добавление/удаление строк и ручная загрузка файла. Для того,чтобы небыло простыни, в столбце самого сообщения должно быть отображено только начало сообщения,например первая строка а потом слово отобразить и при нажатии на это слово отобразится все сообщение.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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