Требуется разработка личных кабинетов с возможностью формирования отчетов на базе Laravel. Необходимо создать функционал для управления данными пользователей и удобного отображения информации.
Нужно доработать существующий сайт Vue.js + TypeScript
Нужно доработать существующий сайт с использованием следующих технологий:
Frontend: Vue.js + TypeScript
Backend: PHP
Admin: Next.js + TypeScript
Общее:
Авторизация
Исправление багов
Доработка задач
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