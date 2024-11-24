Нужно доработать существующий сайт Vue.js + TypeScript

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Закрыт4 заявки582 просмотра

Нужно доработать существующий сайт с использованием следующих технологий:

Frontend: Vue.js + TypeScript

Backend: PHP

Admin: Next.js + TypeScript

Общее:

  • Авторизация

  • Исправление багов

  • Доработка задач

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Next.jsPHPTypeScriptVue.jsДоработка сайтовУстранение ошибок
5 месяцев назад
VYICHICH
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