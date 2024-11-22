Требуется написать отзывы на Авито с оплатой 200 рублей за отзыв. Выплата производится в течение суток после публикации. Необходимо, чтобы аккаунт был зарегистрирован не менее месяца и не оставлял отзывов за последний месяц. Инструкции будут предоставлены.
Сайт продажа курсов
Здравствуйте, нужно создать одностраничный сайт по продажам курсов с оплатой
Заявки фрилансеров
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