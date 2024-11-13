Необхідно заповнити картки товару, включаючи унікальні описи на 250-300 символів, механізми дії на 400-500 символів, переваги та особливості застосування. Також потрібно надати 2-3 фото на кожен SKU, з можливістю форматування та видалення водяних знаків. Прошу надати ціни на виконання цих завдань.
Профили на Авито
Нужен специалист для создания и оптимизации нескольких профилей на платформе Авито.
Требуется опыт работы с подобными проектами, умение привлекать внимание к объявлениям, работа с контентом и предложениями.
Ожидаю качественного наполнения и настройки профилей для максимальной видимости и отклика.
Обязательные требования: наличие положительных отзывов, умение работать с аналитикой, предоставление отчетов о проделанной работе.
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