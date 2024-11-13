Профили на Авито

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт1 заявка3 просмотра

Нужен специалист для создания и оптимизации нескольких профилей на платформе Авито.

Требуется опыт работы с подобными проектами, умение привлекать внимание к объявлениям, работа с контентом и предложениями.

Ожидаю качественного наполнения и настройки профилей для максимальной видимости и отклика.

Обязательные требования: наличие положительных отзывов, умение работать с аналитикой, предоставление отчетов о проделанной работе.

АвитоНаполнение сайтовОптимизация контентаСоздание аккаунтов
5 месяцев назад
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Азиз
 
24 года
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад