Нужен специалист для создания и оптимизации нескольких профилей на платформе Авито.

Требуется опыт работы с подобными проектами, умение привлекать внимание к объявлениям, работа с контентом и предложениями.

Ожидаю качественного наполнения и настройки профилей для максимальной видимости и отклика.

Обязательные требования: наличие положительных отзывов, умение работать с аналитикой, предоставление отчетов о проделанной работе.