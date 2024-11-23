Требуется графический / web-дизайнер для создания рилсов и каруселей в СММ. Задачи включают подборки по дизайну, съемку процесса создания и окружения, сравнение различных дизайнов. Ожидаются креативные идеи и портфолио. Оплата производится сразу за выполненные работы.
Разместить статьи на сайте
Требуется разместить 25 информационных статей на сайте вордпресс. Форматирование текста, подбор изображений.
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