Моє покликання - робота у соціальній сфері. Маю досвід роботи у HR компаніях та громадській організації, яка націлена на допомогу нужденним людям. Моє хобі - написання текстів і воно перейшло у мою професію. Більш ніж 500 текстів (статей для сайту, журналу, листів-прохань, листів-подяк, інформаційних буклетів, звітів) було написано мною впродовж двох років роботи у громадській організації. Я не планую зупинятися на темах надання гуманітарної допомоги і також пишу пости для особистих instagram-профілів на різні теми (таких як: будівництво, релігія). Мрію у майбутньому написати свою книгу.
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#578
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ТОП-20— Наполнение сайтов
Отзывы заказчиков
$10
9 баллов
год назад
Размещение статей
Доводит задание до конца, рекомендую
Ответный отзыв
Приятный заказчик: всегда на связи, если что-то в ТЗ непонятно - терпеливо объясняет (несколько раз). Была рада сотрудничать и всем рекомендую к дальнейшему сотрудничеству.
$20
10 баллов
2 года назад
Наполнение сайтовПоиск информации
дуже якісне виконання. Ілона добре розуміє вимоги і перетворює на якісний, цікавий контент
Ответный отзыв
Зрозуміле ТЗ, працюю із задоволенням.
Наполнение сайтов
2 отзыва
$5/час
от $10от 1 дня
#11