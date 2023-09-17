Моє покликання - робота у соціальній сфері. Маю досвід роботи у HR компаніях та громадській організації, яка націлена на допомогу нужденним людям. Моє хобі - написання текстів і воно перейшло у мою професію. Більш ніж 500 текстів (статей для сайту, журналу, листів-прохань, листів-подяк, інформаційних буклетів, звітів) було написано мною впродовж двох років роботи у громадській організації. Я не планую зупинятися на темах надання гуманітарної допомоги і також пишу пости для особистих instagram-профілів на різні теми (таких як: будівництво, релігія). Мрію у майбутньому написати свою книгу.