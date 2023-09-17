Наповнення сайту mobicard.com.ua

Наполнение сайтовЗавершен9 заявок53 просмотра
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Потрібен редактор для наповнення сайта mobicard.com.ua (пошук компаній і додавання на сайт інформації про них), короткострокова робота.

Вимоги:

  • з України (оплата на карту моно)

  • вміння шукати інформацію

  • розуміння на технічних питаннях (фільтрувати інформацію, перевіряти)

4 месяца назад
deniskoronets
28 летУкраина
10 месяцев в сервисе
Был
3 дня назад
Выбранный исполнитель
movlyanova_i
Ілона 
30 летУкраина
4 месяца в сервисе
Была
час назад
4 месяца назад
$20
1 день
UAH
дуже якісне виконання. Ілона добре розуміє вимоги і перетворює на якісний, цікавий контент
Зрозуміле ТЗ, працюю із задоволенням.