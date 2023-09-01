Опубликовать отзыв Яндекс карты

Написать отзыв на авито,новые аккаунты не подойдут,рассмотрю всех,если не отвечаю в описании профиля есть тг для связи
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно опубликовать отзыв на яндекс картах
Для этого у вас должен быть аккаунт от 3го уровня
Пишите рассмотрим всех 200р
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