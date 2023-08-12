Заказать парсинг данных

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  • Парсинг бази даних

    $300

    Потрібно виконати парсинг данних учасників заходу, доступ до якого відкритий через реєстрацію мобільного додатку Необхідна інформація щодо учасників: Ім'я, Прізвище, Локація, Назва компанії, Посада, Інтереси

    Парсинг данных
    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    месяц назад

  • Доработать сайт (python, javascript)

    Есть внутренний небольшой сайт компании, надо его доработать, развить. Для этого нужен fullstack middle разработчик на python и javascript. В данный момент сайт поддерживает один программист, поэтому вы должны быть самостоятельны и уверены ...

    JavascriptPythonMySQLLinuxUbuntuDjangoVue.jsGitЧат-ботПарсинг данныхTelethon
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    21 день назад

  • Ищу готовое решение для парсинга данных с маркетплейсов

    Ищу готовое решение для парсинга данных с маркетплейсов! Привет! ?? Если ты готов предоставить готовое решение, я буду благодарен за возможность обсудить сотрудничество. ? Спасибо заранее за твою помощь!

    Парсинг данных
    Базы данных2 заявки
    Закрыт
    22 дня назад

  • Парсинг данных

    Необходимо спарить базу аккаунтов (ссылки на аккаунты) IT фаундеров и собственников IT бизнеса из социальной сети Instagram. Локация Украина, Польша, Германия. Тайтлы: CEO, Founder, Owner, Co-founders, Co-owner Ключи: IT Consulting, ...

    Парсинг данных
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Парсинг по компаниям и людям в Польше

    Задача 1: Парсинг данных о компаниях и людей, занимающихся ремонтом и производством тентов для грузовиков, палаток и ПВХ в Польше. 1.1. Источник данных: Google. 1.2. Цель парсинга: Собрать информацию о компаниях, занимающихся ремонтом ...

    Парсинг данных
    Маркетинговый анализ2 заявки
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Зібрати базу каталогів підприємств + парсинг даних

    Вітаю! Потрібно зібрати список каталогів підприємств (малих, середніх) по країнах: Німеччина, Бельгія, Нідерланди, Франція.  Цікавлять каталоги підприємств всіх напрямків діяльності (агро, будівництво, транспорт, продукти і т.д.). Потрібно якомога більше таких каталогів. В каталогах ...

    Парсинг данных
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Парсинг контактних номерів з сайтів пошуку роботи

    Добрий день. Потрібно зробити парсинг данних з сайтів пошуку роботи таких як workua , olx-робота та подібних сайтів список контактних номерів телефону осіб жіночої статі що шукають роботу (територіально Одесса). Список має бути якісним, тобто ...

    Парсинг данных
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 месяца назад

  • Парсинг данных с маркетплейса poizon

    $60

    Требуется написать скрипт, который сможет парсить данные с сайта в любой удобный формат для исполнителя(например json) Что нужно: - Пользователь вводит ссылку в поле: [url=https://dw4.co/t/A/1J0RVcT9]https://dw4.co/t/A/1J0RVcT9[/url] - Скрипт парсит данные с того сайта, который пользователь указал в поле Какие данные ...

    Парсинг данных
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Расширение Chrome (Python)

    Мы ищем опытного разработчика для создания рашсирения Chrome для автоматизации процессов. Это расширение нужно создать для существующего бизнеса, потому оно долно работать надежно, быть защищенным и простым в использовании. Расширение должно быть способным ...

    PythonПарсинг данных
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрытнет даты

  • Расширение Chrome (Python)

    Мы ищем опытного разработчика для создания рашсирения Chrome для автоматизации процессов. Это расширение нужно создать для существующего бизнеса, потому оно долно работать надежно, быть защищенным и простым в использовании. Расширение должно быть способным автоматизировать обычные ...

    PythonПарсинг данных
    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Парсинг данных

    $201

    Необходимо спарсить все карточки компаний с ресурсов: clutch.co на выходе google spreadsheet с данными разбитыми по ячейкам.  Для упрощения работы, можно актулизировать вот этот проект, либо воспользоваться https://github.com/ABSLord/Clutch-Parser Либо воспользоваться https://apify.com/epctex/clutchco-scraper Оплата по факту или безоспасная сделка

    Парсинг данных
    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Парсинг даних

    Необхідно витягнути данні з двох сторінок сайту та розкласти у таблицю  Посилання на сторінки у вкладенному файлі. Приклад результату також у файлі.

    Парсинг данных
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    7 месяцев назад

  • Парсинг даних із сайтів та виведення їх у бази даних

    ЗАВДАННЯ: Написати програму, яка буде збирати дані з двох сайтів та виводити їх у форматі чотирьох баз даних. Дані повинні оновлюватись дуже швидко 24/7, оскільки зміни на цих сайтах відбуваються кожну секунду, а то і ...

    Парсинг данных
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Парсинг данных с интерактивной Яндекс карты

    Нужно объединить данные с 2х интерактивных карт Яндекс на одну: [url=https://www.cian.ru/map/?currency=2&amp;deal_type=rent&amp;engine_version=2&amp;is_first_floor=1&amp;maxprice=70000&amp;minarea=25&amp;minprice=25000&amp;offer_type=offices&amp;office_type%5B0%5D=5®ion=1&amp;zoom=10¢er=55.78644499933288,37.440274441614754]https://www.cian.ru/map/?currency=2&amp;deal_type=rent&amp;engine_version=2&amp;is_first_floor=1&amp;maxprice=70000&amp;minarea=25&amp;minprice=25000&amp;offer_type=offices&amp;office_type%5B0%5D=5®ion=1&amp;zoom=10¢er=55.78644499933288,37.440274441614754 [/url][url=https://pvz-map.ozon.ru/]https://pvz-map.ozon.ru/ [/url] С карты озона важно взять соты и метки, c карты циан только метки.

    Парсинг данных
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Веб парсер з можливістью повідомлення користувача

    Доброго дня, мені потрібен веб застосунок основним функціоналом якого буде парсинг даних з сайту "https://www.oddsportal.com/". Сам застосунок має мати наступник функціонал: 1) Має бути список видів спорту з можливістю розгортки. 2) В списку виду спорту повинен знаходитись ...

    PythonDjangoТелеграм ботSQLПарсинг данных
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 месяцев назад

  • Парсинг данных

    $20

    Добрый день. Необходимо спарсить данные в Инстаграме по пользователям, у кого в шапке профиля имеются следующие слова Вайлдберриз Вайлдберрис Вайлдбериз Вайлдберис Wildberries WB ВБ Маркетплейс Marketplace Ozon Озон Нужно спарсить данные по каждому слову, итого получится несколько списков. Нужен документ эксель. Обязательно, чтобы была ссылка на профиль Оплата 1500 ...

    Парсинг данных
    Социальные сети (SMM и SMO)2 заявки
    Закрыт
    7 месяцев назад

  • Парсинг данных с сайта coinglass

    $50

    Необходимо спарсить исторические данные за последний месяц по ликвидациям: https://www.coinglass.com/LiquidationData Биржа только бинанс, остальные параметры all. Заказ срочный, нужно ещё вчера!!!

    Парсинг данных
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    9 месяцев назад

  • Разработать web-приложение на Nest.js

    $3000

    Необходимо разработать приложение, на бэке - Nest.JS, Typescript, на фронте - Vue3 Composition API. Проект представляет собой HRM/CRM для автоматизации получения лицензий, базу данных с личными кабинетами для разных типов пользователей. Проект большой и интересный, ...

    TypeScriptDockerVue.jsNestJSПарсинг данных
    Прикладное ПО7 заявок
    Закрыт
    8 месяцев назад