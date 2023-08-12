Потрібно виконати парсинг данних учасників заходу, доступ до якого відкритий через реєстрацію мобільного додатку Необхідна інформація щодо учасників: Ім'я, Прізвище, Локація, Назва компанії, Посада, Інтереси
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- $300Парсинг данныхБазы данных1 исполнительЗавершенмесяц назад
Есть внутренний небольшой сайт компании, надо его доработать, развить. Для этого нужен fullstack middle разработчик на python и javascript. В данный момент сайт поддерживает один программист, поэтому вы должны быть самостоятельны и уверены ...Закрыт21 день назад
Ищу готовое решение для парсинга данных с маркетплейсов! Привет! ?? Если ты готов предоставить готовое решение, я буду благодарен за возможность обсудить сотрудничество. ? Спасибо заранее за твою помощь!Парсинг данныхБазы данных2 заявкиЗакрыт22 дня назад
Необходимо спарить базу аккаунтов (ссылки на аккаунты) IT фаундеров и собственников IT бизнеса из социальной сети Instagram. Локация Украина, Польша, Германия. Тайтлы: CEO, Founder, Owner, Co-founders, Co-owner Ключи: IT Consulting, ...Парсинг данныхВеб-программирование2 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Нужно спарсить данные из определенных разделов. Сохранять текстовые данные в csv. Детальное ТЗ пришлю в личку после откликаПарсинг данныхВеб-программирование4 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Задача 1: Парсинг данных о компаниях и людей, занимающихся ремонтом и производством тентов для грузовиков, палаток и ПВХ в Польше. 1.1. Источник данных: Google. 1.2. Цель парсинга: Собрать информацию о компаниях, занимающихся ремонтом ...Парсинг данныхМаркетинговый анализ2 заявкиЗакрыт3 месяца назад
Вітаю! Потрібно зібрати список каталогів підприємств (малих, середніх) по країнах: Німеччина, Бельгія, Нідерланди, Франція. Цікавлять каталоги підприємств всіх напрямків діяльності (агро, будівництво, транспорт, продукти і т.д.). Потрібно якомога більше таких каталогів. В каталогах ...Парсинг данныхВеб-программирование1 заявкаЗакрыт4 месяца назад
Необходимо каждые 10 секунд, если возможно быстрее - ещё лучше, проверять наличие свободных дат в календаре на сайте и присылать уведомление в телеграм о их наличии.Парсинг данныхВеб-программирование6 заявокЗакрыт4 месяца назад
Добрий день. Потрібно зробити парсинг данних з сайтів пошуку роботи таких як workua , olx-робота та подібних сайтів список контактних номерів телефону осіб жіночої статі що шукають роботу (територіально Одесса). Список має бути якісним, тобто ...Парсинг данныхВеб-программирование1 исполнительЗавершен4 месяца назад
- $60
Требуется написать скрипт, который сможет парсить данные с сайта в любой удобный формат для исполнителя(например json) Что нужно: - Пользователь вводит ссылку в поле: [url=https://dw4.co/t/A/1J0RVcT9]https://dw4.co/t/A/1J0RVcT9[/url] - Скрипт парсит данные с того сайта, который пользователь указал в поле Какие данные ...Парсинг данныхВеб-программирование4 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
Мы ищем опытного разработчика для создания рашсирения Chrome для автоматизации процессов. Это расширение нужно создать для существующего бизнеса, потому оно долно работать надежно, быть защищенным и простым в использовании. Расширение должно быть способным ...PythonПарсинг данныхПрикладное ПОнет заявокЗакрытнет даты
Мы ищем опытного разработчика для создания рашсирения Chrome для автоматизации процессов. Это расширение нужно создать для существующего бизнеса, потому оно долно работать надежно, быть защищенным и простым в использовании. Расширение должно быть способным автоматизировать обычные ...PythonПарсинг данныхПрикладное ПО3 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
- $201
Необходимо спарсить все карточки компаний с ресурсов: clutch.co на выходе google spreadsheet с данными разбитыми по ячейкам. Для упрощения работы, можно актулизировать вот этот проект, либо воспользоваться https://github.com/ABSLord/Clutch-Parser Либо воспользоваться https://apify.com/epctex/clutchco-scraper Оплата по факту или безоспасная сделкаПарсинг данныхПрикладное ПО4 заявкиЗакрыт6 месяцев назад
Необхідно витягнути данні з двох сторінок сайту та розкласти у таблицю Посилання на сторінки у вкладенному файлі. Приклад результату також у файлі.Парсинг данныхВеб-программирование5 заявокЗакрыт7 месяцев назад
ЗАВДАННЯ: Написати програму, яка буде збирати дані з двох сайтів та виводити їх у форматі чотирьох баз даних. Дані повинні оновлюватись дуже швидко 24/7, оскільки зміни на цих сайтах відбуваються кожну секунду, а то і ...Парсинг данныхПрикладное ПО2 заявкиЗакрыт6 месяцев назад
Нужно объединить данные с 2х интерактивных карт Яндекс на одну: [url=https://www.cian.ru/map/?currency=2&deal_type=rent&engine_version=2&is_first_floor=1&maxprice=70000&minarea=25&minprice=25000&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=5®ion=1&zoom=10¢er=55.78644499933288,37.440274441614754]https://www.cian.ru/map/?currency=2&deal_type=rent&engine_version=2&is_first_floor=1&maxprice=70000&minarea=25&minprice=25000&offer_type=offices&office_type%5B0%5D=5®ion=1&zoom=10¢er=55.78644499933288,37.440274441614754 [/url][url=https://pvz-map.ozon.ru/]https://pvz-map.ozon.ru/ [/url] С карты озона важно взять соты и метки, c карты циан только метки.Парсинг данныхЗакрыт6 месяцев назад
Доброго дня, мені потрібен веб застосунок основним функціоналом якого буде парсинг даних з сайту "https://www.oddsportal.com/". Сам застосунок має мати наступник функціонал: 1) Має бути список видів спорту з можливістю розгортки. 2) В списку виду спорту повинен знаходитись ...PythonDjangoТелеграм ботSQLПарсинг данныхЗакрыт7 месяцев назад
- $20
Добрый день. Необходимо спарсить данные в Инстаграме по пользователям, у кого в шапке профиля имеются следующие слова Вайлдберриз Вайлдберрис Вайлдбериз Вайлдберис Wildberries WB ВБ Маркетплейс Marketplace Ozon Озон Нужно спарсить данные по каждому слову, итого получится несколько списков. Нужен документ эксель. Обязательно, чтобы была ссылка на профиль Оплата 1500 ...Парсинг данныхСоциальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт7 месяцев назад
- $50
Необходимо спарсить исторические данные за последний месяц по ликвидациям: https://www.coinglass.com/LiquidationData Биржа только бинанс, остальные параметры all. Заказ срочный, нужно ещё вчера!!!Парсинг данныхПрикладное ПО2 заявкиЗакрыт9 месяцев назад
- $3000
Необходимо разработать приложение, на бэке - Nest.JS, Typescript, на фронте - Vue3 Composition API. Проект представляет собой HRM/CRM для автоматизации получения лицензий, базу данных с личными кабинетами для разных типов пользователей. Проект большой и интересный, ...TypeScriptDockerVue.jsNestJSПарсинг данныхПрикладное ПО7 заявокЗакрыт8 месяцев назад