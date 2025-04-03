Парсинг сайта

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Открыт8 заявок130 просмотров

Интересует разработка парсера сайта zalando .pl

  1. Исходные URL категорий для парсинга в файле xslx

  2. Товары из каждой категории в отдельном файле xslx

  3. Сбор максимального количества данных: цена, описание, наличие, (на скриншоте пояснение по наличию)

  4. Каждый товар имеет варианты цветов и размеров -- формирование строк происходит с одинаковыми данными для всех размеров одного цвета, кроме цены и наличия. Допускаются вариации.

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