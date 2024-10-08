Необходимо установить 3 скрипта с GitHub, связанных со статистикой, и настроить их. Также требуется разработка простой админки с авторизацией и страницей добавления событий, подключающей XML-файлы для сбора данных по каждому событию.
Opencart 3.0
Настройка импорта товаров Opencart 3.0, OcStore 3.0 из YML/XML
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