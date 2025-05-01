Необходимо разработать телеграмм бота для администрирования веб панели 3X-UI с использованием Python. Бот должен позволять управлять конфигурациями, добавлять пользователей, создавать и удалять ключи VLESS, а также предоставлять информацию о текущих пользователях и их трафике. Также требуется пользовательская часть, где клиенты смогут видеть информацию о себе и состоянии своего трафика.
Внести правки по сайту Битрикс
Приветствую
Нужно внести небольшие правки на сайте на движке Битрикс
ТЗ https://docs.google.com/document/d/1wGoacZr-SX3f9bmhrjSm6Pt8IiN-ynduBJTzfiFSNWk/edit?usp=sharing
Далее планируются еще задачи.
Прошу написать стоимость, сроки и контакты телеги.
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