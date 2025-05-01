Внести правки по сайту Битрикс

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Открыт3 заявки204 просмотра

Приветствую

Нужно внести небольшие правки на сайте на движке Битрикс

ТЗ https://docs.google.com/document/d/1wGoacZr-SX3f9bmhrjSm6Pt8IiN-ynduBJTzfiFSNWk/edit?usp=sharing

Далее планируются еще задачи.

Прошу написать стоимость, сроки и контакты телеги.

1С-БитриксДоработка сайтов
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