Подправить стартовую страницу шопа на Shopify

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Открыт3 заявки20 просмотров

Нужно подправить стартовую страницу шопа на Shopify - не удаётся отцентрировать, продукты смещеются в сторону и размер заглавного баннера тоже "плавает"

ShopifyДоработка сайтов
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