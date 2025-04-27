Шукаємо веб-розробника з досвідом для залучення зарубіжних клієнтів. Вимоги: вільне володіння англійською, управління проектами, комунікація з клієнтами. Пропонуємо віддалену роботу, ставку $1000/місяць та бонуси за проекти. Контракт на 24 місяці.
Разработка телеграм бота на Python
Здравствуйте, ТЗ прилагается ниже. Этот телеграм бот нужно будет реализовать на Python.
Пишите кто сможет помочь и за какие цену и сроки.
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