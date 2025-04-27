Разработка телеграм бота на Python

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Открыт11 заявок148 просмотров

Здравствуйте, ТЗ прилагается ниже. Этот телеграм бот нужно будет реализовать на Python.

Пишите кто сможет помочь и за какие цену и сроки.

PythonСоздание ботов
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