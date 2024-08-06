Интеграция CRM Creatio с внешним API

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Имеется готовое API. Необходимо настроить Creatio, чтобы при создании объявления в системе, оно по API автоматически передавалось во внешнюю базу данных.

Интеграция APIНастройка CRM
2 дня назад
Олег
 
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Ойбек
 
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Был
день назад
день назад