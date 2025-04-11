Добрый день.

Необходимо сделать PHP-скрипт для обработки изображения с помощью ИИ.

Будет передаваться фото скульптуры и свойства: цвет кожи, цвет глаз, цвет волос.

Нужно преобразовать изображение — чтобы оно стало фото человека с теми же параметрами и с тем же положением головы, как на фото скульптуры.

Техническое задание:

Взять фото скульптуры из файла рядом со скриптом (например:

https://prnt.sc/vV3lA5SBytUE

https://prnt.sc/uffRrDQ5BbGS

https://prnt.sc/ERzwdZlKzXr7

https://prnt.sc/hChUAUtRyu_J) Сделать запрос с параметрами (цвет волос, цвет кожи, цвет глаз) к ИИ и отправить изображение скульптуры. Необходимо, чтобы результат выглядел как фотография человека, смотрящего в ту же сторону, что и скульптура. После обработки сохранить изображение рядом со скриптом или вернуть по ссылке.

Важно:

Фреймы и тд не нужны — только PHP-скрипт.

ИИ — на ваше усмотрение, посоветуйте или порекомендуйте подходящий.