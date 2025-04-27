Создать mini-app в телеграмме

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Открыт1 заявка98 просмотров

Приветствую.

Нужно создать бота с mini-app приложением. Верстку копируем с другого приложение (доступа от куда копируем нету)

Подробнее ТЗ https://docs.google.com/document/d/1Xvq4tn1UwDs_JjDWNCw55pmL9qdAeORigU58r9qb8uY/edit?usp=sharing

Прошу написать цены сроки и контакты телеграм

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