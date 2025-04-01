Требуется сделать телеграм бота в сервисе (Make,N8N)

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Открыт9 заявок305 просмотров

Задача

Отслеживать в Гугл таблице изменения.

Если галочка не стоит в столбце, писать исполнителю с просьбой выяснить причину.

Если на след день, днем, в определенное время, ответа не поступило, то идет повторное напоминание.

Если в ответ исполнитель попросил еще время - ждем до 20:00 этого дня.

- Если ответ пришел в виде фото - обрабатываем (если накладная) и вносим данные в таблицу в столбце ответ и прикрепляем ссылку на файл. При обработке важно определить дату, адрес (с этим справляется AI, проверяли).

- Если ответ пришел в текстовом формате - пишем это в комментарии, и оповещаем оператора.

Далее если оператор не поставил галочку "Выполнена", исполнителю отправляется отрицательный ответ по его вопросу.

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