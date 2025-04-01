Требуется разработать телеграм-бота, который будет загружать файл с 1С базой клиентов и анализировать его для автоматической рассылки уведомлений. Бот должен уведомлять клиентов о необходимости обслуживания, а также обеспечивать возможность отправки индивидуальных сообщений и массовой рассылки. Укажите цену и сроки выполнения.
Требуется сделать телеграм бота в сервисе (Make,N8N)
Задача
Отслеживать в Гугл таблице изменения.
Если галочка не стоит в столбце, писать исполнителю с просьбой выяснить причину.
Если на след день, днем, в определенное время, ответа не поступило, то идет повторное напоминание.
Если в ответ исполнитель попросил еще время - ждем до 20:00 этого дня.
- Если ответ пришел в виде фото - обрабатываем (если накладная) и вносим данные в таблицу в столбце ответ и прикрепляем ссылку на файл. При обработке важно определить дату, адрес (с этим справляется AI, проверяли).
- Если ответ пришел в текстовом формате - пишем это в комментарии, и оповещаем оператора.
Далее если оператор не поставил галочку "Выполнена", исполнителю отправляется отрицательный ответ по его вопросу.
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