Требуется доработка сайта на WordPress с WooCommerce и темой Woodmart. Необходимо добавить новые блоки, два вида записей, изменить верстку существующих страниц, настроить фильтры каталога и меню. Сайт поддерживает два языка и размещен на виртуальном хостинге. Для более подробной информации ознакомьтесь с ТЗ, прикрепленным к проекту.