Требуются специалисты для долгосрочного сотрудничества в создании дэшбордов в Power BI и Tableau. Обязательные требования: уверенное владение инструментами, умение создавать красивые и структурированные дэшборды. Работа удаленная, бюджет обсуждается индивидуально.
Улучшить показатели сайта в гугл до зелёной зоны
Мобильная версия сайта очень низкая, от 55 прыгает до 80, непонятно как (см.скрин)
https://izolentastore.com.ua/ru
Исправить сайт до зелёных стабильных значений.
Указать возможные причины, недочёты, за какое время и стоимость это исправляется.
Есть личный кабинет в хостинге
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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