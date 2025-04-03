Улучшить показатели сайта в гугл до зелёной зоны

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок78 просмотров

Мобильная версия сайта очень низкая, от 55 прыгает до 80, непонятно как (см.скрин)

https://izolentastore.com.ua/ru

Исправить сайт до зелёных стабильных значений.

Указать возможные причины, недочёты, за какое время и стоимость это исправляется.

Есть личный кабинет в хостинге

Настройка сайтовОптимизация кодаОптимизация производительностиОптимизация сайтов
день назад
NadiyaBo
Надежда 
40 лет
10 месяцев в сервисе
Была
6 часов назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям

Выбранный исполнитель

arykovalex
42 года
3 года в сервисе
Был
4 часа назад
17 часов назад
$30
1 день
Все показатели увеличены до 98% Всё хорошо Обращайтесь ещё

Заявки фрилансеров

arykovalex
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