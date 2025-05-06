Доработка сайта на wordpress

Реализовать механизм загрузки Exсel файла с ценами в долларах, для отображения в каталоге в рублях по курсу ЦБ на текущий день. Файл будет состоять из столбцов - id товара (из каталога), название товара, цена в долларах. В админ части необходимо сделать загрузчик, в который можно будет закачать этот файл. При импорте, если в БД находится id товара из эксель, то обновлять или добавлять цену в долларах в каталоге. На фронте, если указана цена для товара в долларах, выводить в рублях, переведя по курсу ЦБ, курс забирать здесь https://cbr.ru/development/SXML/