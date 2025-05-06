Требуется доработка сайта на WordPress с WooCommerce и темой Woodmart. Необходимо добавить новые блоки, два вида записей, изменить верстку существующих страниц, настроить фильтры каталога и меню. Сайт поддерживает два языка и размещен на виртуальном хостинге. Для более подробной информации ознакомьтесь с ТЗ, прикрепленным к проекту.
Доработка сайта на wordpress
Версия wordpress 6.8.1
Плагин для реализации каталога товарова More Taxonomies
СЕО плагин Yoast SEO
Требуется:
Обновить темплейт сайта, провести вестку и наживление десктоп и адаптивной версии, макеты - https://www.figma.com/design/pk30EWTKHJIXI5f7vcYr3r/jeeper-shop--Copy-?node-id=0-1&t=dJygHC8BBvYWLb38-1
Требования к загрузке десктоп и мобильной версии по Google Page Speed - 90+. Иконки и картинки из дизайна оптимизировть по весу и закачать в админ часть.
Добавить возможность изменения title, description, keywords для страниц категорий каталога товаров вида /catalog/vneshnij-obves/. Каталог реализован через плагин More Taxonomies. Также есть сео плагин Yoast SEO
Реализовать механизм загрузки Exсel файла с ценами в долларах, для отображения в каталоге в рублях по курсу ЦБ на текущий день. Файл будет состоять из столбцов - id товара (из каталога), название товара, цена в долларах. В админ части необходимо сделать загрузчик, в который можно будет закачать этот файл. При импорте, если в БД находится id товара из эксель, то обновлять или добавлять цену в долларах в каталоге. На фронте, если указана цена для товара в долларах, выводить в рублях, переведя по курсу ЦБ, курс забирать здесь https://cbr.ru/development/SXML/
Поставить цели Яндекс на форму обратной связи.
Работы вести на дев контуре исполнителя (фул бекап выдадим), после приемки обновить прод контур.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиОткрытдень назад
Требуется подключить и настроить музыкальный плеер на сайте WordPress, который будет автоматически воспроизводить музыкальный трек при загрузке главной страницы. Установите необходимые плагины и обеспечьте корректную работу плеера для пользователей.Веб-программирование3 заявкиОткрытдень назад
Ищется опытный Django специалист для разработки бэкенда личного кабинета с мультиязычностью и push уведомлениями. Работа с Quasar/Vue, git и GitLab. Ожидается взаимодействие с фронтенд разработчиком. Необходим опыт работы с изображениями (Pillow) и портфолио. Общение в мессенджере Element. Работа через безопасную сделку.Веб-программирование2 заявкиОткрытдень назад
- $100
Требуется разработка чат-бота для ведения диалога от лица компании с использованием n8n и GPT. Задача включает обработку входящих сообщений, запрашивание недостающей информации, запоминание переменных и ведение переговоров. Чат-бот должен использовать загруженную векторную базу знаний и поддерживать живой стиль общения.Веб-программирование4 заявкиОткрытдень назад
Требуется очистить вирус с сайта на Битрикс, использующего шаблон Аспро. После заражения возникли проблемы с открытием страниц услуг, статей и товаров. Необходимо провести диагностику и устранить все вирусные элементы для восстановления функциональности сайта.Веб-программирование3 заявкиОткрытдень назад
- $250
Необходимо синхронизировать товары косметики на сайте WordPress WooCommerce с поставщиком Dear systems. Задача включает автоматическое обновление информации о товарах, их наличии и перевод на три языка. Также требуется модернизация систем на сайте. Ищем специалиста с опытом работы в WooCommerce и WordPress для качественного выполнения задачи.Веб-программирование6 заявокОткрыт2 дня назад
- $30
Требуется интеграция платформы Тильда с Яндекс Доставкой. Необходимо настроить взаимодействие между сервисами для оптимизации процессов. Ожидается опыт в веб-программировании и знания API обоих сервисов.Веб-программирование1 заявкаОткрыт2 дня назад
Необходима разработка парсера для автоматического сбора контактной информации по ИНН с сайта zakupki.gov. Решение должно обеспечивать быструю и эффективную обработку данных.Веб-программирование4 заявкиОткрыт2 дня назад
Требуется помощь в нахождении callback для hCaptcha на сайте Discord. Бот на Playwright автоматизирует ввод формы и решение капчи, но не удается найти слушатель для дальнейшей обработки. Видео прикреплено для наглядности. Исполнителю будет предоставлен архив с ботом.Веб-программирование1 заявкаОткрыт2 дня назад
Разработка сервиса для эффективной коммуникации между компанией и клиентом. Сервис должен включать единое окно для мессенджеров и соцсетей, интеграцию с CRM, шаблоны сообщений и аналитику. Также необходимо создать ИИ консультанта для записи клиентов и сценарии работы с базой. Проект делится на два этапа с четкими требованиями.Веб-программирование8 заявокОткрыт2 дня назад