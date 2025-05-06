Доработка сайта на wordpress

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Открыт4 заявки196 просмотров

Сайт https://jeeper-shop.ru/

Версия wordpress 6.8.1

Плагин для реализации каталога товарова More Taxonomies

СЕО плагин Yoast SEO

Требуется:

  • Обновить темплейт сайта, провести вестку и наживление десктоп и адаптивной версии, макеты - https://www.figma.com/design/pk30EWTKHJIXI5f7vcYr3r/jeeper-shop--Copy-?node-id=0-1&t=dJygHC8BBvYWLb38-1

    Требования к загрузке десктоп и мобильной версии по Google Page Speed - 90+. Иконки и картинки из дизайна оптимизировть по весу и закачать в админ часть.

  • Добавить возможность изменения title, description, keywords для страниц категорий каталога товаров вида /catalog/vneshnij-obves/. Каталог реализован через плагин More Taxonomies. Также есть сео плагин Yoast SEO

  • Реализовать механизм загрузки Exсel файла с ценами в долларах, для отображения в каталоге в рублях по курсу ЦБ на текущий день. Файл будет состоять из столбцов - id товара (из каталога), название товара, цена в долларах. В админ части необходимо сделать загрузчик, в который можно будет закачать этот файл. При импорте, если в БД находится id товара из эксель, то обновлять или добавлять цену в долларах в каталоге. На фронте, если указана цена для товара в долларах, выводить в рублях, переведя по курсу ЦБ, курс забирать здесь https://cbr.ru/development/SXML/

  • Поставить цели Яндекс на форму обратной связи.

Работы вести на дев контуре исполнителя (фул бекап выдадим), после приемки обновить прод контур.

FigmaWordPressДоработка сайтовИнтеграция версткиОптимизация кода
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