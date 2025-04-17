привет. Ищу Django специалиста для разработки бекенда ЛК (DRF) и мультиязычного сайта на Wagtail

Frontend ЛК будет на Quasar/Vue, работа совметно с фронтенд специалистом.

ЛК с мультиязычностью, push уведомлениями, разными уровнями пользователей, много работы с картинками (pillow).

Умение работать с git, вся работа в gitlab, dev/prod окружения

Работа и общение будет проходить в мессенджере Element

ТЗ будет отправлено кандидатам.

Портфолио/отзывы обязательно

работа через безопасную сделку