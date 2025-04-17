Ищу Senior Django/DRF/Python специалиста

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Открыт2 заявки170 просмотров

привет. Ищу Django специалиста для разработки бекенда ЛК (DRF) и мультиязычного сайта на Wagtail
Frontend ЛК будет на Quasar/Vue, работа совметно с фронтенд специалистом.
ЛК с мультиязычностью, push уведомлениями, разными уровнями пользователей, много работы с картинками (pillow).
Умение работать с git, вся работа в gitlab, dev/prod окружения
Работа и общение будет проходить в мессенджере Element
ТЗ будет отправлено кандидатам.
Портфолио/отзывы обязательно

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DjangoGitLabPythonРазработка бэкенда
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