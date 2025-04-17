Требуется разработка чат-бота для ведения диалога от лица компании с использованием n8n и GPT. Задача включает обработку входящих сообщений, запрашивание недостающей информации, запоминание переменных и ведение переговоров. Чат-бот должен использовать загруженную векторную базу знаний и поддерживать живой стиль общения.
Ищу Senior Django/DRF/Python специалиста
привет. Ищу Django специалиста для разработки бекенда ЛК (DRF) и мультиязычного сайта на Wagtail
Frontend ЛК будет на Quasar/Vue, работа совметно с фронтенд специалистом.
ЛК с мультиязычностью, push уведомлениями, разными уровнями пользователей, много работы с картинками (pillow).
Умение работать с git, вся работа в gitlab, dev/prod окружения
Работа и общение будет проходить в мессенджере Element
ТЗ будет отправлено кандидатам.
Портфолио/отзывы обязательно
работа через безопасную сделку
Заявки фрилансеров
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