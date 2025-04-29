Опубликовать гугл скрипт как дополнение

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Открыт2 заявки199 просмотров

У меня есть написанный гугл скритп для гугл презентаций он полностью работает.

Скрипт работает уже в 20 гугл презентациях и дальше будет больше, но пока он в каждой презентации работает как отдельный скрипт. Для того чтоб внести корректировки в него, мне приходится вносить корректировки во все 20 скриптов отдельно вручную.

Мне нужен способ, благодаря которому я смогу в одном скрипте делать корректировки и остальные автоматически делают эти изименения.

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Иван
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