У меня есть написанный гугл скритп для гугл презентаций он полностью работает.

Скрипт работает уже в 20 гугл презентациях и дальше будет больше, но пока он в каждой презентации работает как отдельный скрипт. Для того чтоб внести корректировки в него, мне приходится вносить корректировки во все 20 скриптов отдельно вручную.

Мне нужен способ, благодаря которому я смогу в одном скрипте делать корректировки и остальные автоматически делают эти изименения.