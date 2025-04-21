Backend на Php

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Открыт7 заявок117 просмотров

Отлично, брат! Ниже — грамотное, технически корректное ТЗ для фрилансера, которое можно отправить на Kwork, Upwork или напрямую разработчику. Всё описано чётко, на языке разработчиков, включая бюджет, срок и стек.

Техническое задание: Система бронирования и админ-панель

Проект: Веб-сайт с возможностью ручного бронирования туристических объектов (юрты, глэмпинг, домики, палатки и т.д.) с админкой.

Бюджет: $500

Срок: 14 календарных дней

Фронтенд: HTML-шаблон с нашей стороны (10 уникальных страниц) — необходимо натянуть его.

Требования к технологии

  • Язык: PHP (чистый PHP или Laravel — на выбор разработчика)

  • БД: MySQL

  • Адаптивность: панель управления должна быть удобна и на мобильных

  • WYSIWYG-редактор: интеграция TinyMCE или аналогичного (CKEditor и т.п.)

1. Админ-панель

1.1. Авторизация

  • Форма входа (логин/пароль)

  • Сессии/куки

  • Возможность смены пароля

1.2. Управление объектами размещения

(юрты, домики, глэмпинг и т.д.)

Поля:

  • Название объекта

  • Краткое описание

  • Полное описание (через WYSIWYG-редактор)

  • Фото (загрузка изображений)

  • Регион / местоположение

  • Тип объекта (юрта / домик / отель / палатка и т.д.)

  • Удобства (мультиселект: душ, туалет, Wi-Fi, отопление и пр.)

1.3. Управление номерами / единицами проживания

  • Привязка к объекту

  • Название (например: “Юрта A1”)

  • Вместимость (число гостей)

  • Цена за ночь

  • Краткое описание

  • Фото

  • Управление доступностью вручную (см. ниже)

1.4. Календарь доступности

  • Отображение в виде таблицы: объект → номера → дни

  • Возможность вручную отметить:

    • Занято

    • Свободно

  • Возможность добавить бронирование в календарь вручную

1.5. Заявки на бронирование

  • Список заявок: ФИО клиента, даты, номер, объект, количество гостей, комментарий

  • Возможность подтвердить / отклонить заявку вручную

  • Статусы:

    • Ожидает подтверждения

    • Подтверждено

    • Отклонено

1.6. Категории туров

  • Возможность задать типы туров (рыбалка, горы, VIP и т.д.)

  • Привязка объектов к категориям

1.7. Статичные страницы сайта

  • Редактируемые страницы: “О нас”, “Контакты”, “FAQ”, “Условия” и т.п.

  • Использование WYSIWYG-редактора для контента (TinyMCE или аналог)

1.8. Управление изображениями

  • Возможность загрузки изображений через файловый менеджер

  • Галереи для объектов и номеров

1.9. Управление пользователями (опционально)

  • Если потребуется: список пользователей, роли, смена пароля

2. Фронтенд

  • От нас предоставляется готовый HTML-шаблон (10 уникальных страниц)

  • Нужно натянуть шаблон на бэкенд

  • Интеграция форм бронирования и вывод контента из админки

Требования к качеству

  • Чистый, читаемый код

  • Минимум сторонних зависимостей

  • Удобный интерфейс в админке

  • Адаптивность для смартфонов

  • Комментарии в коде приветствуются

Дополнительно

  • Бюджет: $500

  • Срок выполнения: 14 календарных дней

  • Выполнение частями — приветствуется (например, сначала CRUD, потом бронирование и календарь)

  • Если у вас есть предложения по улучшению архитектуры — готовы выслушать

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