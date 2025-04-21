Ищется специалист для разработки ИИ агента, который будет автоматизировать проверку и отправку заказов. Задача заключается в использовании платформы n8n или аналогов для обработки заявок, поступающих на почту. Необходимы базовые знания в области ИИ и желание развиваться. Начнем с простых сценариев и будем усложнять задачи по мере необходимости.
Backend на Php
Отлично, брат! Ниже — грамотное, технически корректное ТЗ для фрилансера, которое можно отправить на Kwork, Upwork или напрямую разработчику. Всё описано чётко, на языке разработчиков, включая бюджет, срок и стек.
Техническое задание: Система бронирования и админ-панель
Проект: Веб-сайт с возможностью ручного бронирования туристических объектов (юрты, глэмпинг, домики, палатки и т.д.) с админкой.
Бюджет: $500
Срок: 14 календарных дней
Фронтенд: HTML-шаблон с нашей стороны (10 уникальных страниц) — необходимо натянуть его.
Требования к технологии
Язык: PHP (чистый PHP или Laravel — на выбор разработчика)
БД: MySQL
Адаптивность: панель управления должна быть удобна и на мобильных
WYSIWYG-редактор: интеграция TinyMCE или аналогичного (CKEditor и т.п.)
1. Админ-панель
1.1. Авторизация
Форма входа (логин/пароль)
Сессии/куки
Возможность смены пароля
1.2. Управление объектами размещения
(юрты, домики, глэмпинг и т.д.)
Поля:
Название объекта
Краткое описание
Полное описание (через WYSIWYG-редактор)
Фото (загрузка изображений)
Регион / местоположение
Тип объекта (юрта / домик / отель / палатка и т.д.)
Удобства (мультиселект: душ, туалет, Wi-Fi, отопление и пр.)
1.3. Управление номерами / единицами проживания
Привязка к объекту
Название (например: “Юрта A1”)
Вместимость (число гостей)
Цена за ночь
Краткое описание
Фото
Управление доступностью вручную (см. ниже)
1.4. Календарь доступности
Отображение в виде таблицы: объект → номера → дни
Возможность вручную отметить:
Занято
Свободно
Возможность добавить бронирование в календарь вручную
1.5. Заявки на бронирование
Список заявок: ФИО клиента, даты, номер, объект, количество гостей, комментарий
Возможность подтвердить / отклонить заявку вручную
Статусы:
Ожидает подтверждения
Подтверждено
Отклонено
1.6. Категории туров
Возможность задать типы туров (рыбалка, горы, VIP и т.д.)
Привязка объектов к категориям
1.7. Статичные страницы сайта
Редактируемые страницы: “О нас”, “Контакты”, “FAQ”, “Условия” и т.п.
Использование WYSIWYG-редактора для контента (TinyMCE или аналог)
1.8. Управление изображениями
Возможность загрузки изображений через файловый менеджер
Галереи для объектов и номеров
1.9. Управление пользователями (опционально)
Если потребуется: список пользователей, роли, смена пароля
2. Фронтенд
От нас предоставляется готовый HTML-шаблон (10 уникальных страниц)
Нужно натянуть шаблон на бэкенд
Интеграция форм бронирования и вывод контента из админки
Требования к качеству
Чистый, читаемый код
Минимум сторонних зависимостей
Удобный интерфейс в админке
Адаптивность для смартфонов
Комментарии в коде приветствуются
Дополнительно
Бюджет: $500
Срок выполнения: 14 календарных дней
Выполнение частями — приветствуется (например, сначала CRUD, потом бронирование и календарь)
Если у вас есть предложения по улучшению архитектуры — готовы выслушать
Заявки фрилансеров
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