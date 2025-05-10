Помочь решить странную проблему с JQuery

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка16 просмотров

Почему-то не срабатывает removeclass в простом коде.
Сразу пишите телеграм для связи

jQueryУстранение ошибок
2 дня назад
AndrewT
Андрей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
4 часа назад

Выбранный исполнитель

arykovalex
42 года
3 года в сервисе
онлайн
2 дня назад
$1
1 день
позитивный отзывчивый человек!
Все отлично, приятно иметь дело!

Заявки фрилансеров

arykovalex
42 года
3 года в сервисе
онлайн
2 дня назад
Лучший веб-программист апреля