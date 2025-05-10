Требуется программист на Yii2 PHP Framework для постоянной работы над доработкой интернет-магазина. Необходимы навыки фронт-энд и бек-энд разработки, понимание бизнес-процессов. Рассматриваются предложения от специалистов, желательно из Украины.
Помочь решить странную проблему с JQuery
Почему-то не срабатывает removeclass в простом коде.
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