Нужна консультация и помощь в разворачивании и настройке мультиязічного сайта на платформе Mediawiki. (желательно с опытом работы с Wiki family).

Задача следующая: Развернуть сайт на трех языках с возможностью управления всеми з одного админ аккаунта (это предусмотрено платформой).

https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Wiki_family

Оставляйте заявки, если сможете проконсультировать.