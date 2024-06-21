Нужна консультация по Mediawiki

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка8 просмотров

Нужна консультация и помощь в разворачивании и настройке мультиязічного сайта на платформе Mediawiki. (желательно с опытом работы с Wiki family).

Задача следующая: Развернуть сайт на трех языках с возможностью управления всеми з одного админ аккаунта (это предусмотрено платформой).

https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Wiki_family

Оставляйте заявки, если сможете проконсультировать.

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Дмитрий 
34 года
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Назар
 
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