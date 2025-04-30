Требуется внести изменения в шаблон WordPress для реализации оформления товаров через корзину вместо аренды. Аренда товаров заменяется на стандартное оформление. Также необходимы незначительные правки для улучшения внешнего вида страниц товаров.
Довести сайт до готовности.
Довести сайт до готовности.
Сейчас имеется верстки сайта и скриптов, требуется сделать сайт до полной готовности.
По реализации : Html, css, JS, MySql, PHP.
Заявки фрилансеров
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