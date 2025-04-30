Довести сайт до готовности.

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Открыт22 заявки176 просмотров

Довести сайт до готовности.
Сейчас имеется верстки сайта и скриптов, требуется сделать сайт до полной готовности.
По реализации : Html, css, JS, MySql, PHP.

CSSHTMLJavaScriptPHPSQLДоработка сайтов
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