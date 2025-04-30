Поправки шаблона на WP

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Открыт9 заявок166 просмотров

Куплен шаблон https://keymoto.templines.com/

Но вместо покупки и оформления товаров через корзину в шаблоне сделана аренда - https://keymoto.templines.com/vehicle-listings/

, которая оформляется через корзину. Вместо неё нужно сделать обычное оформление товаров через корзину, без всякой аренды.

Но, что интересно, страница товаров без аренды тоже есть - https://keymoto.templines.com/shop/ - но не такая красивая, как страница с арендой.

Так же будут некоторые другие незначительные правки.

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