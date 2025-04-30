Куплен шаблон https://keymoto.templines.com/

Но вместо покупки и оформления товаров через корзину в шаблоне сделана аренда - https://keymoto.templines.com/vehicle-listings/

, которая оформляется через корзину. Вместо неё нужно сделать обычное оформление товаров через корзину, без всякой аренды.

Но, что интересно, страница товаров без аренды тоже есть - https://keymoto.templines.com/shop/ - но не такая красивая, как страница с арендой.

Так же будут некоторые другие незначительные правки.