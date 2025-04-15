Ищу опытного PHP-тимлида / ментора

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Открыт3 заявки39 просмотров

Требуются консультации с тем кто работает тим лидом и у кого хороший, глубокий опыт. Гит, Laravel, CI/CD, Docker, архитектура базы данных. Нужен тот кто сможет доходчиво объяснять и показывать. Нужен тот кто действительно глубоко понимает и сможет дать ответы, на среднем уровне я сам знаю. Цель - улучшить навыки для того чтобы вернуться в профессию.

GitLabLaravelPHP
7 дней назад
Валерий
7 дней в сервисе
Был
7 дней назад

Заявки фрилансеров

Максим
 
35 лет
10 месяцев в сервисе
Был
10 часов назад
1 отзыв
6 дней назад
Максим
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
2 дня назад
39 отзывов(-3)
6 дней назад
ТОП-10
Веб-программирование
Арман
 
35 лет
14 дней в сервисе
Был
16 часов назад
7 дней назад