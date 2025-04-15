Ищется разработчик для создания платформы онлайн-терапии. Приложение должно включать регистрацию, управление записями, чат, библиотеку материалов и защиту данных. Основные технологии: Flutter, React Native, Node.js. Срок на MVP - 12 недель. Ожидается ответственность и самоорганизация. Подробности после подписания NDA.
Ищу опытного PHP-тимлида / ментора
Требуются консультации с тем кто работает тим лидом и у кого хороший, глубокий опыт. Гит, Laravel, CI/CD, Docker, архитектура базы данных. Нужен тот кто сможет доходчиво объяснять и показывать. Нужен тот кто действительно глубоко понимает и сможет дать ответы, на среднем уровне я сам знаю. Цель - улучшить навыки для того чтобы вернуться в профессию.
Заявки фрилансеров
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