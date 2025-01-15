Хотелось бы получить информацию от специалиста по Make по созданию интеграций, с помощью платформы (возможности, API, вэбхуки).

Ищу специалиста который смог бы провести занятие, охватывающее все аспектры - от создания аккаунта, обзор возможностей, начало работы по сохзданию интеграций, подключение к внешним сервисам по API или вэбхуками.