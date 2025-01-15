Обучение Make (платформа для автоматизации процессов)

$6
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Открыт3 заявки21 просмотр

Хотелось бы получить информацию от специалиста по Make по созданию интеграций, с помощью платформы (возможности, API, вэбхуки).

Ищу специалиста который смог бы провести занятие, охватывающее все аспектры - от создания аккаунта, обзор возможностей, начало работы по сохзданию интеграций, подключение к внешним сервисам по API или вэбхуками.

Автоматизация процессовИнтеграция API
10 дней назад
Юрий
 
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