Требуется разработать страницу на существующем сайте для отображения автомобилей. Необходима возможность добавления новых и архивирования старых автомобилей, чтобы архивные записи также индексировались в поисковых системах. Пример отображения автомобилей можно найти на указанном сайте. Укажите сроки и бюджет выполнения работы.
Техническая диагностика сайта (wordpress)
Ищу того, кто поможет выявить и устранить проблему на сайте.
Ранее разные разработчики с сайтом работали и видимо, что то поломали. Возникают проблемы с формами обратной связи: кнопки вызова формы перестают работать, ломаются слайдеры с фото и верстка некоторых блоков на сайте рассыпается. Какой то конфликт в коде, может с кешированием, скриптами связано.
В общем, ищу того кто имеет навыки диагностики сайтов и устранения неполадок.
Заявки фрилансеров
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