Техническая диагностика сайта (wordpress)

Ищу того, кто поможет выявить и устранить проблему на сайте.

Ранее разные разработчики с сайтом работали и видимо, что то поломали. Возникают проблемы с формами обратной связи: кнопки вызова формы перестают работать, ломаются слайдеры с фото и верстка некоторых блоков на сайте рассыпается. Какой то конфликт в коде, может с кешированием, скриптами связано.

В общем, ищу того кто имеет навыки диагностики сайтов и устранения неполадок.