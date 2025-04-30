Техническая диагностика сайта (wordpress)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Открыт8 заявок59 просмотров

Ищу того, кто поможет выявить и устранить проблему на сайте.

Ранее разные разработчики с сайтом работали и видимо, что то поломали. Возникают проблемы с формами обратной связи: кнопки вызова формы перестают работать, ломаются слайдеры с фото и верстка некоторых блоков на сайте рассыпается. Какой то конфликт в коде, может с кешированием, скриптами связано.

В общем, ищу того кто имеет навыки диагностики сайтов и устранения неполадок.

WordPressВосстановление сайтовПоиск ошибокТестирование сайтовУстранение ошибок
10 дней назад
Михаил
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
10 дней назад
20 отзывов

Заявки фрилансеров

Максим
 
35 лет
10 месяцев в сервисе
Был
10 часов назад
1 отзыв
6 дней назад
Максим
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
2 дня назад
39 отзывов(-3)
6 дней назад
ТОП-10
Веб-программирование
Денис
 
22 года
8 месяцев в сервисе
Был
день назад
9 дней назад
Давид
 
24 года
месяц в сервисе
Был
3 часа назад
10 дней назад
Вячеслав
 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
4 часа назад
2 отзыва
10 дней назад
Александр
 
41 год
15 лет в сервисе
Был
9 минут назад
13 отзывов
10 дней назад
Алексей
 
52 года
3 года в сервисе
Был
3 дня назад
1 отзыв
10 дней назад
Евгений
 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
2 часа назад
8 отзывов
10 дней назад