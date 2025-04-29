Програміст Open Cart Версія 2.3.0.3_rc

$1
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Открыт8 заявок47 просмотров

1.Потрібна адаптація під Комп,Ноут,Планшет,Мобільний телефон
2. Підключення Google Merchsnt / Google Shoping.
3. При оформленні замовлнння товару в корзині має бути тільки Фамілія та Ім'я +Телефон+адреса куди доставка - модуль швидкого замовлення, підключення та налаштування АПІ
4. Встановити та налаштувати модуль оплата карткою.
5. В підвалі графік роботи інтернет-магазину
6. Мобільна версія: КАТЕГОРІЇ - звернуті, під ними групи товарів з слайдерами як на повноцінному сайті але адаптовані під моб версію. ( https://avecs.com) ось так повинен виглядати дизайн банерів і їх розташування.
Шановні колеги оцінюйте пропонуйте бюджет.

OpencartАдаптивная версткаДоработка сайтовИнтеграция APIИнтеграция платежных систем
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