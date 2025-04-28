Создать чат бот для ТГ канала

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Открыт21 заявка92 просмотра

нужен чат бот который сможет проверить подписку и направить документ подписчику по запросу

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13 дней назад
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