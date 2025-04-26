Требуется написать код для курсовой работы в области веб-программирования, строго следуя техническому заданию. Проект должен быть адаптирован под заданные требования и включать все необходимые функциональные элементы.
Доработать парсер товаров с сайта поставщика.
Парсер как тсковой уже написан. Есть некая проблема с cloudflare который блокирует запросы прокси. Написан так же и эмулятор для обхода cloudflare (не требуется прокси).
Нужно довести этот парсер до рабочего состояния.
Кррме этого проекта есть еще пара-тройка. Так что есть возможность продолжительного сотрудничества.
Заявки фрилансеров
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