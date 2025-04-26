Доработать парсер товаров с сайта поставщика.

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Открыт14 заявок46 просмотров

Парсер как тсковой уже написан. Есть некая проблема с cloudflare который блокирует запросы прокси. Написан так же и эмулятор для обхода cloudflare (не требуется прокси).

Нужно довести этот парсер до рабочего состояния.

Кррме этого проекта есть еще пара-тройка. Так что есть возможность продолжительного сотрудничества.

CloudflareMySQLДоработка сайтовОптимизация производительностиСоздание парсеров
14 дней назад
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