Парсер как тсковой уже написан. Есть некая проблема с cloudflare который блокирует запросы прокси. Написан так же и эмулятор для обхода cloudflare (не требуется прокси).

Нужно довести этот парсер до рабочего состояния.

Кррме этого проекта есть еще пара-тройка. Так что есть возможность продолжительного сотрудничества.