Требуется создать одностраничный сайт для архитектурной студии с современным минималистичным дизайном и акцентом на визуализацию проектов. Необходима адаптивная верстка для всех устройств и интеграция простой CMS для обновления портфолио. Включает блоки с портфолио, формой заявки, информацией о студии и контактами. Срок выполнения — 2–3 недели.
Доработка уже готового проекта в Figma
Необходимо просто сделать в проекте кликабельные кнопки. Сам проект уже готов, ничего придумывать не надо, просто сделать кнопки рабочими.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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