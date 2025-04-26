Доработка уже готового проекта в Figma

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки25 просмотров

Необходимо просто сделать в проекте кликабельные кнопки. Сам проект уже готов, ничего придумывать не надо, просто сделать кнопки рабочими.

Figma
17 дней назад
guest_1745647733697
17 дней в сервисе
Был
16 дней назад

Выбранный исполнитель

yokubjanovich
Муродулла 
23 года
год в сервисе
Был
2 часа назад
17 дней назад
$5
1 день
Escrow
Всё сделано быстро и качественно, правки соблюдены. Буду обращаться ещё!
Рад был работать с Иваном, всё отлично на высшем уровне, буду рад в дальнейшем сотрудничестве

Заявки фрилансеров

Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
9 минут назад
11 отзывов
16 дней назад
yokubjanovich
Муродулла 
23 года
год в сервисе
Был
2 часа назад
17 дней назад