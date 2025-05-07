Доработки на 2 сайтах Wordpress

$190
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен11 заявок60 просмотров

Необходимо выполнить 2 задачи:
На сайте https://scamroulette.com/contacts/ - нужно настроить отправку писем с контактной формы, на почту [email protected] (через smtp или по другому, без разницы). Главное чтобы письма не уходили в спам и не было указано данных хостинга или WP в теме письма или в тексте: @beget или @wordress.

На втором сайте: https://traderhelpbook.com/ файле прописаны еще доработки, которые нужно сделать (по микроразметке, ссылкам и так далее): https://docs.google.com/document/d/1g4H-9Stt2hpHhMLcZOdJBTjomXEHvglgoNibA9nNWU4/edit?tab=t.0

WordPressДоработка сайтовНастройка плагинов
18 дней назад
andreevnak2020
Софья 
29 лет
4 года в сервисе
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7 часов назад

Выбранный исполнитель

serega602
Сергей 
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18 дней назад
$190
7 дней
Escrow
Сотрудничеством довольны, рекомендую.

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