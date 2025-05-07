Требуется реализовать защиту всех форм сайта от автоматической отправки ботами и парсинга. Необходима отправка данных на указанный email с логированием. Реализовать антиспам-защиту с использованием honeypot, таймеров и CSRF-токенов. Все формы должны перенаправлять на страницу благодарности. Ожидается интеграция с Яндекс.Метрикой и предоставление инструкции для добавления новых форм.
Доработки на 2 сайтах Wordpress
Необходимо выполнить 2 задачи:
На сайте https://scamroulette.com/contacts/ - нужно настроить отправку писем с контактной формы, на почту [email protected] (через smtp или по другому, без разницы). Главное чтобы письма не уходили в спам и не было указано данных хостинга или WP в теме письма или в тексте: @beget или @wordress.
На втором сайте: https://traderhelpbook.com/ файле прописаны еще доработки, которые нужно сделать (по микроразметке, ссылкам и так далее): https://docs.google.com/document/d/1g4H-9Stt2hpHhMLcZOdJBTjomXEHvglgoNibA9nNWU4/edit?tab=t.0
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 дней назад
Шукається розробник для внесення правок у шаблони сайтів на Wordpress та Opencart. Основне завдання - оптимізація швидкості завантаження під Google PageSpeed Insights. Необхідно поділитися кейсами успішної оптимізації швидкості завантаження.Веб-программирование2 заявкиОткрыт18 дней назад
Требуется помощь в настройке сборки проекта на Bootstrap 5 с использованием Gulp или Webpack. Необходимо настроить автоматическую сборку вендоров и подключение сторонних библиотек, минимизируя итоговый билд и упрощая поддержку проекта. Ожидаются предложения от фрилансеров с опытом в веб-программировании.Веб-программирование5 заявокОткрыт18 дней назад
Требуется оптимизация сайта на WordPress для достижения зеленых показателей в Google Page Insights. Необходимо выявить и устранить проблемы, возможно связанные с рекламными скриптами, которые могут замедлять загрузку. Задача включает анализ производительности и оптимизацию кода.Веб-программирование12 заявокОткрыт18 дней назад
Необходимо восстановить удаленные чаты в Телеграм без доступа к аккаунту. Требуется выполнить задачу с учетом специфики работы приложения и методов восстановления. Подробности будут предоставлены после выбора исполнителя.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 дней назад
- $200
Требуется разработка Telegram бота "Vendors Support" с функционалом регистрации, создания запросов в поддержку, интеграции с API и уведомлений для пользователей. Исполнитель должен иметь опыт работы с Telegram ботами, знание языков программирования (Python, Node.js, PHP) и навыки работы с Google Sheets и внешними API. Результатом станет полностью функциональный бот с документацией и исходным кодом.Веб-программирование10 заявокЗакрыт18 дней назад
Требуется разработать веб-приложение на Python, которое будет определять диагноз по симптомам в области педиатрии. Включает реализацию алгоритмов обработки симптомов и выдачи диагноза. Примерный функционал представлен в файле.Веб-программирование14 заявокОткрыт19 дней назад
Ищется специалист для настройки email-цепочек и интеграции с Kommo CRM. Необходимо настроить триггеры, логику и тайминги цепочек, а также сегментировать аудиторию. Тексты писем будут предоставлены. Ожидаются предложения по улучшениям.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 дней назад
Ищем исполнителя для сборки лендинга на Tilda или Webflow с интеграцией Telegram-бота и платёжных систем. Проект включает четкие требования к дизайну, адаптивности, функционалу и SEO-оптимизации. Ожидается поэтапное выполнение, внимание к деталям и возможность масштабирования. Предоставляем все материалы для реализации.Веб-программирование12 заявокОткрыт19 дней назад