Доработки на 2 сайтах Wordpress

Необходимо выполнить 2 задачи:

На сайте https://scamroulette.com/contacts/ - нужно настроить отправку писем с контактной формы, на почту [email protected] (через smtp или по другому, без разницы). Главное чтобы письма не уходили в спам и не было указано данных хостинга или WP в теме письма или в тексте: @beget или @wordress.

На втором сайте: https://traderhelpbook.com/ файле прописаны еще доработки, которые нужно сделать (по микроразметке, ссылкам и так далее): https://docs.google.com/document/d/1g4H-9Stt2hpHhMLcZOdJBTjomXEHvglgoNibA9nNWU4/edit?tab=t.0