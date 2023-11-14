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С надеждой на сотрудничество,
Андрей Вакарчук.
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процент рекомендаций
#40
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
2 из 5
ТОП-5— Системы управления (CMS)
ТОП-5— Тестирование сайтов
ТОП-10— HTML-верстка
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ТОП-20— Веб-программирование
— Лучший контент-менеджер апреля
Портфолио
Отзывы заказчиков+2 новых
$100
10 баллов
5 дней назад
WordPressАдаптивный дизайн
Заказ выполнен профессионально и быстро. Рекомендую.
Ответный отзыв
Все прошло отлично! Адекватная обратная связь, понятное ТЗ! Рад знакомству, будем на связи!
$40
10 баллов
11 дней назад
Наполнение сайта на вордпресе
— новый отзыв
WordPressНаполнение сайтовОбработка фотографийПеренос данныхРедактирование текстов
Большое спасибо Андрею за выполненную работу, все сделано быстро и профессионально, рекомендую. Обязательно воспользуюсь услугами специалиста.
Ответный отзыв
Все круто! Адекватная обратная связь, понятное задание! Рад знакомству, будем на связи!
$100
10 баллов
год назад
WordPressСоздание сайтов
Работой доволен, второй раз заказываю у данного исполнителя. Была задержка, думаю, исключительно по важным причинам. Хороший саппорт после выполнения работы.
Ответный отзыв
Спасибо за очередной интересный проект! Будем на связи!
$200
10 баллов
год назад
CSSHTMLJavaScriptВерстка сайтов
Андрей лучший в своем деле, всегда выполняет задачи быстро, помогает во всех вопросах. Всегда рада посатрудничать!
Ответный отзыв
В который раз работаем, все всегда масксимально комфортно :) Крутых ROI и апрувов!
$200
10 баллов
год назад
Дизайн лендингов
Объяснил все моменты создания сайта и рассказал, как будет лучше. Хорошая консультация на всех этапах создания. Результат хороший, дизайн выглядит современно и в тренде.
Ответный отзыв
Все прошло отлично ? Адекватная обратная связь, понятное задание! Рад знакомству ? Будем на связи!
HTML-верстка
81 отзыв(-2)
от $10
от 1 часа
#7
Системы управления (CMS)
61 отзыв(-1)
$10/час
от $10от 1 дня
#2
Веб-программирование
44 отзыва(-1)
от $10
от 1 часа
#14
Тестирование сайтов
1 отзыв
от $10
от 1 дня
#2