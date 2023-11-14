Vakarchuk

Андрей Vakarchuk

 
33 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
15 часов назад
✔️ Эффективные решения для Вашего бизнеса

С любовью к делу и уважением к срокам.

  • ﻿Качественная адаптивная верстка HTML, CSS, БЭМ

  • Оптимизация по PageSpeed Insights﻿

  • Лэндинг (Landing Page) под ключ

  • Создание Wordpress тем, плагинов

  • Помощь с выбором и интеграция CRM

  • Микрозаметка Schema.org

  • Базовая SEO-оптимизация

  • Подключение систем аналитики и настройка целей

  • Поддержка и аудит проектов

  • Консультации

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💬 Контактная информация

Свяжитесь со мной любым удобным для вас способом:

С надеждой на сотрудничество,

Андрей Вакарчук.

#1Перенос данных
#1Google Tag Manager
#2Редактирование текстов
#2WhatsApp
#3Поддержка сайтов
#3Создание карточек товаров
#3Elementor
#4Наполнение сайтов
#4Обработка фотографий
#5Разработка плагинов
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#40
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
2 из 5
ТОП-5
Системы управления (CMS)
ТОП-5
Тестирование сайтов
ТОП-10
HTML-верстка
ТОП-20
Веб-программирование
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Лучший контент-менеджер апреля

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Отзывы заказчиков+2 новых

Delpher
38 лет
20 лет в сервисе
Был
5 дней назад
$100
10 баллов
5 дней назад
Адаптация дизайна сайта на WordPress под мобильные устройства
новый отзыв
WordPressАдаптивный дизайн
Заказ выполнен профессионально и быстро. Рекомендую.
Все прошло отлично! Адекватная обратная связь, понятное ТЗ! Рад знакомству, будем на связи!
Ответный отзыв
montenegrogid
Олег 
53 года
2 месяца в сервисе
Был
11 дней назад
$40
10 баллов
11 дней назад
Наполнение сайта на вордпресе
новый отзыв
WordPressНаполнение сайтовОбработка фотографийПеренос данныхРедактирование текстов
Большое спасибо Андрею за выполненную работу, все сделано быстро и профессионально, рекомендую. Обязательно воспользуюсь услугами специалиста.
Все круто! Адекватная обратная связь, понятное задание! Рад знакомству, будем на связи!
Ответный отзыв
HRStorylove
Кирилл 
28 лет
2 года в сервисе
Был
3 месяца назад
$100
10 баллов
год назад
Создать листинг сайт-каталог на Wordpress
WordPressСоздание сайтов
Работой доволен, второй раз заказываю у данного исполнителя. Была задержка, думаю, исключительно по важным причинам. Хороший саппорт после выполнения работы.
Спасибо за очередной интересный проект! Будем на связи!
Ответный отзыв
Alinanik
30 лет
6 лет в сервисе
Была
месяц назад
$200
10 баллов
год назад
Работа с Proxy, HTML, CSS, JS
CSSHTMLJavaScriptВерстка сайтов
Андрей лучший в своем деле, всегда выполняет задачи быстро, помогает во всех вопросах. Всегда рада посатрудничать!
В который раз работаем, все всегда масксимально комфортно :) Крутых ROI и апрувов!
Ответный отзыв
HRStorylove
Кирилл 
28 лет
2 года в сервисе
Был
3 месяца назад
$200
10 баллов
год назад
Сделать 16 страниц/лэндигов (8 на домен, всего 2 домена) на Wordpress
Дизайн лендингов
Объяснил все моменты создания сайта и рассказал, как будет лучше. Хорошая консультация на всех этапах создания. Результат хороший, дизайн выглядит современно и в тренде.
Все прошло отлично ? Адекватная обратная связь, понятное задание! Рад знакомству ? Будем на связи!
Ответный отзыв
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HTML-верстка
81 отзыв(-2)
от $10
от 1 часа
#7
Системы управления (CMS)
61 отзыв(-1)
$10/час
от $10от 1 дня
#2
Веб-программирование
44 отзыва(-1)
от $10
от 1 часа
#14
Тестирование сайтов
1 отзыв
от $10
от 1 дня
#2