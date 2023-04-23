kukotayuri

Юрий Кукота kukotayuri

 
35 летБеларусь/Минск
5 лет на фриланс-бирже
Был
19 дней назад
Описание профиля отсутствует
5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$650
выплачено фрилансерам
45%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
your_developer
Юлия 
27 летУкраина
2 года в сервисе
Была
7 часов назад
$50
10 баллов
2 месяца назад
Сверстать внутренние страницы сайта
Сотрудничеством осталась довольна, четко поставленная задача, своевременная оплата. Рекомендую к работе!
Все было сделано качественно и в срок! Рекомендую!
Ответный отзыв
thefrest
29 летУкраина
3 года в сервисе
Был
12 часов назад
$200
10 баллов
7 месяцев назад
Доработать макет главной страницы сайта
Юрий порядочный заказчик. Всегда на связи, максимально лоялен. Доволен сотрудничеством и буду рад помочь еще. Рекомендую!
Внимательное отношение к правкам и к задаче. Благодарю за сотрудничество.
Ответный отзыв
Bazilevskyi
Антон 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$100
10 баллов
7 месяцев назад
Разработать логотип для строительной компании
Все прошло хорошо, даже с бонусом. спасибо, рекомендую
Отличная работа! Все комменты были учтены, Антон постарался в реализации.
Ответный отзыв
Roman13012000
Роман Тищук 
20 летУкраина
3 года в сервисе
Был
4 месяца назад
$58
10 баллов
9 месяцев назад
Добавить поиск к карте гугл на сайт
Заказчик - огонь! Поднял оплату за мои услуги заранее предупредив о нюансах. Рекомендую!
Роман был всегда на связи, вник в задачу и оперативно разобрался в API. Все было сделано в срок. Обращайтесь!
Ответный отзыв
Anykey679
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$250
10 баллов
год назад
Доверстать несколько страниц проекта
Спасибо Юрию за интересный и большой проект. Отличный и надёжный заказчик! Обратная связь, понимание, договорённость, и быстрая оплата.. Получил массу опыта в процессе работы! Буду рад помочь в будущем! )
Работа сделано качественно и в срок. Были учтены детали и нюансы. Всегда на связи. Рекомендую Антон как ответственного и качественного исполнителя.
Ответный отзыв