kukotayuri

Необходимо сделать SVG аниацию для сайта. Исходное SVG изображение есть. ТЗ в документе - https://docs.google.com/document/d/15eDvr1CwEkxux1bXej9esSrDENcVuQvkBgfpu4435gg
- Анимация2 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Имеем текущий сайт, по сути лендинг https://goo.su/nbxw . Главная страница готова. Необходимо по уже готовому дизайну в Figme доверстать внутренние страницы. Адаптив правим сразу и упрощаем без дизайна. Все внутренние страницы однотипные, по одному шаблону. ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен3 месяца назад
Презентация вся есть в фигме. На основе ее нужно сделать дизайн сайта. Иллюстрации в векторе, хотелось бы заанимировать. По сути из презы нужно собрать страницы. Текущий прототип сайта - https://www.figma.com/file/DdIjlFfeiekzb31sSMPbG5/Wireframe-Kit-(Community)?type=design&node-id=0%3A1&mode=design&t=l5X9BRgcjMMNE5jn-1Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт4 месяца назад
https://colorsale.eu/ 1. На страницах с карточками товара нам необходимо отображать 2 цены (за килограмм просто и за килограмм при покупке целой коробки), сейчас это реализовано только кнопкой выбора. Скрин в приложениях 1 и 2.2. На ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт5 месяцев назад
Полное ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1abdCiXOjQG38lUd9W_-uABoJggKvbv2pBAcNMZ0_Tyc/Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 месяцев назад
Необходимо оперативно сделать качественный лого. 3 варианта на выбор. Заполненный бриф приложен. Пример необходимой подачи и качества логотипа также прикреплен. По сроку нужно оперативно.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен7 месяцев назад
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 месяцев назад
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 месяцев назад
По короткой ссылке https://goo-gl.me/KqmNS сайт с картой. Необходимо спарсить все данные из карты, а именно: [list][*]населенный пункт (фильтр)[*]регион (фильтр) [*]точка продаж (фильтр) [*]название (точка)[*]адрес (точка)[*]телефон (точка) [*]e-mail (точка)[*]сайт (точка) [/list] Выходной файл формата CSV. Он должен без ошибок открываться в excel и иметь возможность ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт10 месяцев назад
Есть необходимая пояснительная информация со содержанию. Есть необходимая стилистика и примеры прошлых презентаций. Нужно из готовых элементов и стилистики собрать слайд и добавить несколько иконок. Отрисовать нужно в 2 этапа 1 Этап - рисуем черновик с ...Верстка полиграфии8 заявокЗакрытгод назад
- $250
Необходимо доверстать несколько страниц на wordpress https://www.figma.com/file/MayWUAtysmETFwkAAcQWoN/texco-design?node-id=2093%3A18698HTML-верстка1 исполнительЗавершенгод назад