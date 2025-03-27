Необхідно розробити базову CMS, що дозволяє запускати кілька сайтів з однієї адмінки. Функціонал включає імпорт товарів з фідів, категорії, шаблони мета-тегів, генерацію sitemap.xml, редіректи 301, підтримку кількох мов і SEO-налаштування. Технічні вимоги: Laravel, MySQL, адаптивний фронт на Blade. Досвід в SEO або e-commerce бажаний.
Разработка фронтенда на заказ
Почему разработка фронтенда так важна для вашего бизнеса?
В современном цифровом мире, где конкуренция только растёт, качественная разработка фронтенда становится ключевым аспектом успешного бизнеса. Фронтенд — это то, что видят и с чем взаимодействуют ваши клиенты, когда заходят на ваш сайт или используют ваше приложение. Профессионально выполненный фронтенд не только привлекает внимание пользователей, но и делает их опыт комфортным и интуитивно понятным. Благодаря этому повышается вероятность того, что посетители станут постоянными клиентами. Независимо от того, ведёте ли вы интернет-магазин или предоставляете онлайн-услуги, качественный фронтенд — это то, что нужно для повышения конкурентоспособности.
Как разработка фронтенда решает ваши бизнес-задачи?
Разработка фронтенда способна решать множество задач и проблем, с которыми сталкиваются владельцы бизнеса. Во-первых, это улучшение пользовательского опыта. Современные технологии, такие как HTML5, CSS3 и JavaScript, позволяют создавать адаптивные интерфейсы, которые одинаково хорошо работают на всех устройствах. Во-вторых, это повышение скорости загрузки страниц, что напрямую влияет на удержание пользователей. Никто не любит ожидать, и быстро загружающийся сайт может существенно увеличить количество времени, проведённого на ресурсе. В-третьих, качественный фронтенд способствует улучшению SEO-показателей, так как поисковые системы отдают предпочтение сайтам с хорошей структурой и высокой скоростью работы.
Примеры успешного использования фронтенд-разработки
Многие успешные компании активно используют современные подходы к фронтенд-разработке для улучшения своих онлайн-платформ. Например, интернет-магазины часто внедряют адаптивные дизайны, чтобы гарантировать, что пользователи получат отличный опыт, независимо от устройства, которое они используют. В сфере онлайн-услуг компании создают интуитивно понятные интерфейсы для повышения удобства использования, что помогает клиентам быстрее находить нужные им решения. Также, мобильные приложения, разработанные с учётом последних тенденций фронтенд-технологий, обеспечивают высокий уровень взаимодействия и удовлетворённости пользователей.
Сделайте шаг к успеху с профессиональной фронтенд-разработкой
Качественная разработка фронтенда — это не просто модная тенденция, а необходимость для бизнесов, стремящихся к успеху в конкурентной среде. Она помогает улучшить взаимодействие с клиентами, увеличить конверсию и укрепить позиции на рынке. Не упустите возможность сделать свой бизнес более привлекательным и функциональным для ваших клиентов. Закажите услуги профессиональной фронтенд-разработки уже сегодня и начните путь к успеху!
Частые вопросы
Стоимость разработки фронтенда варьируется в зависимости от сложности проекта, объема работы и требований. Обычно цены начинаются от 500 USD и могут достигать нескольких тысяч долларов. На Weblancer вы можете найти специалистов с различными ставками и выбрать подходящего для вашего бюджета.
Сроки разработки фронтенда зависят от сложности проекта и объема работ. В среднем, на разработку простого фронтенда может уйти от 2 до 4 недель. Для более сложных проектов потребуется больше времени. На Weblancer вы можете обсудить сроки напрямую с исполнителем.
При выборе разработчика фронтенда важно учитывать опыт, портфолио и отзывы предыдущих клиентов. На Weblancer вы можете просмотреть профиль каждого специалиста, ознакомиться с их работами и рейтингом. Это поможет вам сделать осознанный выбор и нанять квалифицированного профессионала.
- Разработка бэкендаРазработка фронтендаLaravelMySQLВеб-программированиенет заявокОткрыт5 часов назад
Требуется разработать веб-приложение с нуля для сервиса планирования задач, интегрирующегося с несколькими трекерами. Необходим функционал регистрации пользователей, добавления работников, синхронизации с трекерами, визуализации задач в виде диаграммы Ганта и предоставления статистики о работе программистов. Важно связать интерфейс с существующим бэкендом и ИИ-частью.Разработка фронтендаСоздание веб-приложенийВеб-программирование17 заявокОткрыт5 дней назад
- $90
Создайте полноценный веб-сайт для продажи б/у техники с возможностью управления контентом через кастомную админпанель. Необходимо использовать чистый код без CMS, применяя современные технологии, такие как React, Vue или Node.js. Ожидается разработка как фронтенда, так и бэкенда.Разработка бэкендаРазработка фронтендаСоздание сайтовNode.jsReactСайты «под ключ»1 исполнительЗавершен10 дней назад
- $99
Требуется создать полноценный веб-сайт для продажи б/у техники с возможностью управления контентом через кастомную админпанель. Необходимо использовать только чистый код, без CMS. Ожидается использование современных технологий, таких как React, Vue или Node.js.Разработка бэкендаРазработка фронтендаСоздание сайтовNode.jsReactСайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт10 дней назад
Требуется фронтэнд разработчик для создания копии сайта с использованием HTML, CSS и JavaScript. Проект включает 10 страниц и функционал на 20 объектов. Бэкенд уже разработан, предоставлен мануал для работы с ним.Разработка фронтендаCSSHTMLJavaScriptREST APIВеб-программирование19 заявокОткрыт13 дней назад
- $1500
Ищем в команду постоянного партнера со знанием кодинга чтобы соединять ноу код годы и логическое мышление. Условия работы Рабочие дни: минимум 6 дней в неделю по 10 часов. ...Интеграция APIПарсинг данныхРазработка фронтендаСоздание чат-ботовУстранение ошибокВеб-программированиенет заявокОжидает оплаты
- $1000
Ищется разработчик для создания сайта перевозок на английском языке с использованием React и Node.js. Задача включает реализацию веб MVP с интеграцией API для расчетов и бронирования, а также SEO-оптимизацию. После завершения веб-части планируется разработка мобильных приложений на React Native. Опыт работы с указанными технологиями обязателен.Веб-программирование25 заявокОткрыт18 дней назад
- $400
Требуется разработка адаптивного web-приложения для управления георазведочными отчётами. Проект включает фронтенд на HTML, CSS, Bootstrap 5 и бэкенд на PHP без фреймворков с использованием MySQL. Приложение должно иметь WebView для мобильных устройств, авторизацию пользователей, управление проектами и отчётами, а также интерфейс для администраторов и сотрудников. Срок выполнения — 2 недели, оплата — 400 $.Разработка бэкендаРазработка фронтендаСоздание веб-приложенийBootstrapCSSМобильные приложения1 исполнительЗакрыт18 дней назад
- $6000
Группа компаний, объединяющая телекоммуникационные компании и являющаяся генеральным подрядчиком в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, службы 112 и других ключевых структур города Москвы, в поиске Fullstack-разработчика (Go + React). О проекте: ...Разработка APIРазработка бэкендаРазработка фронтендаGoJavaScriptПрикладное ПОнет заявокОжидает оплаты
- $4500
Требуется FullStack-разработчик с опытом работы с NestJS и NextJS для разработки и поддержки веб-приложений. Обязанности включают интеграцию с внешними API, настройку CI/CD с GitLab CI и Docker, а также верстку интерфейсов по макетам Figma. Ожидается глубокое знание TypeScript и понимание принципов высоконагруженных систем. Условия: удаленная работа, зарплата 3500–4500 USD в месяц.Верстка сайтовИнтеграция APIРазработка бэкендаРазработка фронтендаСоздание веб-приложенийВеб-программирование6 заявокОткрыт24 дня назад
Требуется разработка мини-игры для Telegram, аналогичной Crash Game. Идеальный кандидат имеет опыт создания игр для Telegram и готов предложить свои идеи. В будущем возможна разработка игр других жанров для этой платформы. Пожалуйста, укажите наличие опыта и примеры работ.Разработка бэкендаРазработка игрРазработка фронтендаРазработка игр14 заявокОткрытмесяц назад
- $2000
Ищется разработчик для создания MVP сайта перевозок на английском языке с использованием React и Node.js. Включает SEO-оптимизацию и подготовку к мобильному приложению на React Native. Ожидается опыт работы с указанными технологиями и готовность к созданию уникальных страниц профилей. Важно предоставить информацию о ставке, опыте и часовом поясе.Интеграция APIРазработка бэкендаРазработка мобильных приложенийРазработка фронтендаFirebaseСайты «под ключ»19 заявокЗакрыт19 дней назад
- $800
Требуется разработать мини-платформу для постинга по игровой тематике, аналог реддита. Дедлайн выполнения 2-3 недели. Оплата поэтапная, с отчетами по выполненным задачам.Разработка бэкендаРазработка фронтендаСоздание сайтовDjangoFlaskСайты «под ключ»21 заявкаЗакрыт18 часов назад
Необходимо исправить верстку 29 страниц сайта, чтобы элементы (формы, текст, изображения) корректно отображались на мобильных устройствах. Проблемы возникают при сворачивании страницы в браузере. Ожидается качественное решение для улучшения адаптивности сайта.Адаптивная версткаВерстка сайтовВерстка страницРазработка фронтендаУстранение ошибокHTML-верстка1 исполнительЗавершен10 дней назад
Требуется сверстать адаптивную Landing Page по готовому макету в Figma. Вёрстка должна быть качественной, соответствовать современным стандартам и проходить W3C. Необходима полная адаптивность для всех устройств, кроссбраузерность и применение анимаций. Используйте HTML5, CSS3 и легковесные фреймворки. Оптимизация изображений обязательна.Адаптивная версткаВерстка сайтовРазработка фронтендаCSSHTMLHTML-верстка1 исполнительЗакрытмесяц назад
- $1000
Требуется flutter-разработчик для создания приложения-ассистента по обучению языкам. Необходим опыт работы с архитектурой приложений и API. Показ портфолио и выполненных проектов приветствуется.Разработка мобильных приложенийРазработка фронтендаFlutterВеб-программирование9 заявокЗакрыт13 дней назад
- $4000
Требуется разработка фронтенда для B2B онлайн-маркетплейса товаров народного потребления. Платформа должна поддерживать регистрацию пользователей, добавление товаров в корзину, оформление заказа, отзывы и чат с продавцом для покупателей, создание карточек товара и подтверждение заказов для продавцов, а также функции администрирования. Используйте Next.js или Nuxt.js, предоставляем макеты в Figma и документацию бэкенда в Swagger.Веб-программирование22 заявкиЗакрыт15 дней назад
- $10
Нужен фронтенд разработчик для создания веб-приложения на Angular. Ожидается сборка фронтенда и реализация функционала. Задача требует опытного специалиста в разработке интерфейсов.Разработка фронтендаAngularВеб-программирование1 исполнительЗавершен2 месяца назад
Создание веб-калькулятора для расчета стоимости модульных котельных на основе готового Excel-калькулятора. Задачи включают анализ и доработку Excel-файла, перенос логики расчета в веб-формат, реализацию личного кабинета и безопасность данных. Требуется разработка интерфейса, адаптивный дизайн и интеграция с сайтами. Общий срок выполнения — около 6 недель.Доработка сайтовИнтеграция APIРазработка бэкендаРазработка фронтендаСоздание калькуляторовВеб-программирование11 заявокЗакрыт19 дней назад
- $300
Требуется опытный Flutter-разработчик для исправления ошибок в мобильном приложении чат-бота. Необходимо устранить проблемы с отображением графиков, выравниванием элементов по фигме и анимациями. Все правки задокументированы в Trello. Более подробная информация будет предоставлена на готовом APK.Разработка мобильных приложенийРазработка фронтендаУстранение ошибокFigmaFlutterМобильные приложения6 заявокЗакрыт20 дней назад