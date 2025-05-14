Нужен фронтендщик для Chrome-плагина

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Открыт6 заявок30 просмотров

Привет!
Я занимаюсь бэкендом и уже подготовил базовую версию фронта для расширения Chrome.
Сейчас ищу разработчика, который возьмёт на себя фронтенд-часть проекта и поможет довести его до полноценного релиза.
Технологии: JavaScript, HTML, CSS, Manifest V3, Tailwind CSS v4.
Буду признателен, если в отклике укажете примеры ваших работ с Chrome-расширениями.

CSSJavaScriptTailwind CSSРазработка фронтенда
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