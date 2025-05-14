Привет!

Я занимаюсь бэкендом и уже подготовил базовую версию фронта для расширения Chrome.

Сейчас ищу разработчика, который возьмёт на себя фронтенд-часть проекта и поможет довести его до полноценного релиза.

Технологии: JavaScript, HTML, CSS, Manifest V3, Tailwind CSS v4.

Буду признателен, если в отклике укажете примеры ваших работ с Chrome-расширениями.