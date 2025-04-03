Необходимо разработать приложение на C++ под Linux для печати с принтера XPRINTER XP-365B. Используя предоставленный SDK, требуется создать бинарник, принимающий параметры через командную строку (IP принтера, порт, данные по EAN-8 и количество). Документация и примеры включены, задача должна быть выполнена менее чем за день.
Шукаю JS розробника для роботи над chrome extension
Chrome extension використовується для автоматизації дій юзера
Потрібно буде розширити вже існуючий функціонал
Інтреграція з web server'ом вже реалізована, але потребує вдосконалення
Заявки фрилансеров
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