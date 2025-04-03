Шукаю JS розробника для роботи над chrome extension

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Открыт6 заявок38 просмотров

Chrome extension використовується для автоматизації дій юзера
Потрібно буде розширити вже існуючий функціонал
Інтреграція з web server'ом вже реалізована, але потребує вдосконалення

JavaScriptАвтоматизация процессов
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