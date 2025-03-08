Необхідно налаштувати X96 TV Stick для автоматичного запуску AIScreen при включенні. Включає налаштування Wi-Fi, планування Operation Hours, підтримку часових поясів, а також оптимізацію продуктивності. Пристрій повинен працювати стабільно без доступу користувачів до стандартного інтерфейсу Android.
VPN расширение для chrome
Cделать расширение для обхода блокировки youtube
Примеры
https://chromewebstore.google.com/detail/%D1%8E%D0%B1%D1%83%D1%81%D1%82-vpn-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-youtube-%D0%BE%D0%B1%D1%85/jddgbeighonaipjikdnfdpiefhoomlae
https://chromewebstore.google.com/detail/%D0%B2%D0%BF%D0%BD-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-youtube-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD/bjkibipmicfkjnjmjpifhdbkcdjinncp?hl=ru
Заявки фрилансеров
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