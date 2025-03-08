VPN расширение для chrome

Необходимо решить проблему с отсутствием окна ввода логина и пароля для прокси на двух удаленных рабочих столах с Windows 10. Ожидается детальное объяснение причин проблемы и инструкции по ее устранению, чтобы в будущем можно было избежать повторения данной ситуации.