Есть готовая сеть виртуальных машин и выделенных устройств.

Требуется придумать и разработать скрипт .sh или любой другой способный автоматически разворачиваться на 2-х устройствах.

Выполняется такая цепочка подключения белый айпи клиента -> первый сервер -> второй сервер = клиент получает айпи адрес второго сервера, хотя подключается к первому.

Суть задания в том чтоб организовать такой скрипт для автоматической работы на двух таких серверах, правильно настроить форвардинг и т.д.

Еще требуется выполнить интеграцию с телеграмм ботом. Чтобы после авторизации юзером к его логину прикреплялся конкретный айпи адрес интерфейса или просто сервер и на нажатие клавиши "сменить айпи" происходила полностью автоматическая смена айпи из готового пула. Пул можно сделать путем загрузки туда в ручную или скриптом файлов конфигурации.

Желательно все сделать на wireguard. Машина на которой это делается Ubuntu 22.04-24.04 на выбор.

Остальные вопросы в личные сообщения. Можно выполнить часть тех. задания главное двойной/каскадный vpn.



Сервера для теста имеются данные будут выданы.

Привести инструкцию по использованию к скрипту.