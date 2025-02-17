Double VPN для готового проекта

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Закрыт2 заявки156 просмотров

Есть готовая сеть виртуальных машин и выделенных устройств.
Требуется придумать и разработать скрипт .sh или любой другой способный автоматически разворачиваться на 2-х устройствах.
Выполняется такая цепочка подключения белый айпи клиента -> первый сервер -> второй сервер = клиент получает айпи адрес второго сервера, хотя подключается к первому.
Суть задания в том чтоб организовать такой скрипт для автоматической работы на двух таких серверах, правильно настроить форвардинг и т.д.
Еще требуется выполнить интеграцию с телеграмм ботом. Чтобы после авторизации юзером к его логину прикреплялся конкретный айпи адрес интерфейса или просто сервер и на нажатие клавиши "сменить айпи" происходила полностью автоматическая смена айпи из готового пула. Пул можно сделать путем загрузки туда в ручную или скриптом файлов конфигурации.
Желательно все сделать на wireguard. Машина на которой это делается Ubuntu 22.04-24.04 на выбор.
Остальные вопросы в личные сообщения. Можно выполнить часть тех. задания главное двойной/каскадный vpn.

Сервера для теста имеются данные будут выданы.
Привести инструкцию по использованию к скрипту.

LinuxUbuntuИнтеграция APIНаписание скриптовНастройка VPN
2 месяца назад
salovor
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