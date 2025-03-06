Разработать сайт на react\next + nest

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Сейчас проект на Laravel + React. Сейчас работаем над переписыванием платформы на NestJS API + React\next фронтенд.

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Только Россия (для заключения договора)

LaravelNestJSNext.jsReactРазработка бэкендаРазработка фронтенда
2 месяца назад
sergey_dev
Сергей 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
2 дня назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров