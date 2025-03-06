Необхідно створити калькулятор для прорахунку вартості товару на сайті WordPress. Калькулятор має бути адаптивним, з можливістю замовлення товарів і зміни цін через панель управління сайту. Приклад функціоналу надано.
Доработка сайта на OpenCart
Здравствуйте!
Есть такая идея доработки сайта, что-то на подобии маркеплейса.
Хотим на наш сайт, сделать возможность создавать продавцов, которые смогут добавлять свой товар и полностью им управлять.
Цена, способ доставки, оплата, импорт своего XML файла (так же по ссылке). После добавления товара, его отправляют на подтверждение администратору (модерация).
Написал часть , более все детально предоставлю при обсуждении.
Уточню, сайт есть! работает.
Не предлагйте шаблоны)))
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