Доработка сайта на OpenCart

Здравствуйте!

Есть такая идея доработки сайта, что-то на подобии маркеплейса.

Хотим на наш сайт, сделать возможность создавать продавцов, которые смогут добавлять свой товар и полностью им управлять.

Цена, способ доставки, оплата, импорт своего XML файла (так же по ссылке). После добавления товара, его отправляют на подтверждение администратору (модерация).

Написал часть , более все детально предоставлю при обсуждении.

Уточню, сайт есть! работает.

Не предлагйте шаблоны)))