Доработка сайта на OpenCart

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки163 просмотра

Здравствуйте!

Есть такая идея доработки сайта, что-то на подобии маркеплейса.

Хотим на наш сайт, сделать возможность создавать продавцов, которые смогут добавлять свой товар и полностью им управлять. 

Цена, способ доставки, оплата, импорт своего XML файла (так же по ссылке). После добавления товара, его отправляют на подтверждение администратору (модерация). 

Написал часть , более все детально предоставлю при обсуждении.

Уточню, сайт есть! работает.

Не предлагйте шаблоны)))

OpencartДоработка сайтов
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