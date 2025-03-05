Экспорт курсов с образовательной платформы

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка101 просмотр

Нам нужно экспортировать курсы с образовательной платформы ЦА "Атмофера" на аккаунт образовательной платформы GetCourse

Ваше ценовое предложение прошу прислать на мою почту.

Техническое задание во вложении

Настройка баз данных
2 месяца назад
guest_1741168160315
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
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Заявки фрилансеров

Андрей
 
36 лет
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Был
12 часов назад
1 отзыв
2 месяца назад