Калькулятор для Shopify

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Закрыт2 заявки165 просмотров

Доброго дня!

Потрібно створити калькулятор і прикрутити його на сторінку товару на Shopify.

Калькулятор повинен множитити висоту на ширину і на товщину і видавати ціну товару.

Усе повинно злагоджено працювати із корзиною замовлень. При збільшенні кількості куплених одиниць товару все повинно працювати без помилок.

ShopifyСоздание калькуляторов
2 месяца назад
avozara
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