Необходимо доработать VPN приложение на Kotlin, подключив Vless протокол и настроив тунеллинг трафика по выбранным приложениям. Реализовать вывод попапа для авторизации, уведомление о завершении подписки и другие мелкие доработки. По завершении тестирования приложение будет готово к публикации в Google Play.
Нужно создать платформу для работы с копирайтерами
Основные задачи:
два типа пользователя копирайтер, админ
копирайтер делает загрузку статей на сайт
админ делает проверку статей, после проверки статья автоматически публикуется на заданном сайте
копирайтер заполняет заголовок, текст статьи, комментарии
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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