Нужно создать платформу для работы с копирайтерами

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка5 просмотров

Основные задачи:

  • два типа пользователя копирайтер, админ

  • копирайтер делает загрузку статей на сайт

  • админ делает проверку статей, после проверки статья автоматически публикуется на заданном сайте

  • копирайтер заполняет заголовок, текст статьи, комментарии

WordPress
2 месяца назад
kaddypro
Михаил 
32 года
5 лет в сервисе
Был
13 минут назад

Выбранный исполнитель

lbeleya
24 года
5 месяцев в сервисе
Была
18 дней назад
2 месяца назад
$500
5 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
спасибо за предоставленную работу, все отлично, рекомендую!

Заявки фрилансеров

lbeleya
24 года
5 месяцев в сервисе
Была
18 дней назад
2 месяца назад