Требуется копирование или точная верстка сайта курсов. Работа может быть выполнена в виде статической HTML-страницы. Подробности и техническое задание доступны в документе. Оплата производится по факту выполнения работы.
Приложение навигатор для вуза
Написать приложение, работающее как навигатор по вузу. Стек технологий для этого любой, без ограничений. Важно организовать в этом приложении работу с пробками и чтобы навигатор искал обходные пути в таком случае. Просьба с приложением также прикрепить документацию с техническими требованиями и наборами тестов. Карта кампуса будет приложена в сообщении с исполнителем, с которым договоримся о задаче. Что-то похожее на реализацию здесь: https://navigation.hse.ru/?campus=pokrovka.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $101Веб-программирование13 заявокЗакрытмесяц назад
- $103
Требуется создать сайт аутсорсинг компании, сверстать или скопировать существующий ресурс. Возможна статическая HTML-верстка. Оплата по факту или безналично. Подробности можно найти в техническом задании.Веб-программирование13 заявокЗакрытмесяц назад
- $5
Необходимо доработать существующий слайдер на WordPress в соответствии с техническим заданием. Основная задача заключается в исправлении и улучшении функциональности карусели. Требуется опыт работы с WordPress и навыки веб-программирования.Веб-программирование1 заявкаЗакрытмесяц назад
Требуется спарсить 8000 профилей из LinkedIn по определённым параметрам. Техническое задание будет предоставлено на этапе выбора исполнителя. Необходимы навыки веб-программирования и опыт работы с API LinkedIn.Веб-программирование3 заявкиЗакрытмесяц назад
- $420
Необходима доработка расширения для Google: миграция на 3 манифест, интеграция платежной системы и автоматизация подписок. Требуется реализация авторизации по логину и паролю с созданием учетной записи, а также шифрование данных. Важно, чтобы токены выдавались на срок подписки, и доступ блокировался по истечении времени. Подписки должны быть разной длительности: 1 месяц, 3 месяца, полгода и 1 год.Веб-программирование3 заявкиЗакрытмесяц назад
Требуется доработка магазина одежды на WordPress, включающая возможность выбора нескольких опций в карточке товара: размер, рост, цвет и дополнительные аксессуары. Опции могут различаться для разных категорий товаров.Веб-программирование2 заявкиЗакрытмесяц назад
- $11
Необходимо выслать 2000 сообщений на Ватсап с уже подготовленной базой номеров и текстом. В конце требуется предоставить небольшой фото/видео отчет о выполненной работе.Веб-программирование15 заявокЗакрытмесяц назад
- $50
Необходимо обновить сайт на WordPress с использованием шаблона Kadence. Задачи включают редизайн, настройку SEO, интеграцию платёжных форм и оптимизацию скорости. Требуется адаптивность для мобильных и десктопных устройств. Укажите опыт работы с WordPress и Kadence, а также возможности по SEO-настройкам и интеграции платёжных систем.Веб-программирование7 заявокЗакрытмесяц назад
- $200
Шукається досвідчений фронтенд-розробник для верстки 8 сторінок за готовим дизайном у Figma/PSD. Завдання включає використання готових блоків, створення 4 унікальних блоків, а також забезпечення адаптивності на всіх пристроях. Сторінки потрібно натягнути на WordPress із використанням Lazy Blocks. Оплата становить $200 за всю роботу.Веб-программирование4 заявкиЗакрытмесяц назад
Требуется доработка веб-приложения для изучения английских слов. Необходимо реализовать сохранение созданных пользователем колод в Pinia, улучшить визуальный интерфейс, добавить пагинацию и возможность сохранения колод в базе данных. Также требуется разработать систему добавления карточек и повторений, аналогичную Anki или Quizlet.Веб-программирование2 заявкиЗакрытмесяц назад