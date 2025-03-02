Приложение навигатор для вуза

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок271 просмотр

Написать приложение, работающее как навигатор по вузу. Стек технологий для этого любой, без ограничений. Важно организовать в этом приложении работу с пробками и чтобы навигатор искал обходные пути в таком случае. Просьба с приложением также прикрепить документацию с техническими требованиями и наборами тестов. Карта кампуса будет приложена в сообщении с исполнителем, с которым договоримся о задаче. Что-то похожее на реализацию здесь: https://navigation.hse.ru/?campus=pokrovka.

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