Приложение навигатор для вуза

Написать приложение, работающее как навигатор по вузу. Стек технологий для этого любой, без ограничений. Важно организовать в этом приложении работу с пробками и чтобы навигатор искал обходные пути в таком случае. Просьба с приложением также прикрепить документацию с техническими требованиями и наборами тестов. Карта кампуса будет приложена в сообщении с исполнителем, с которым договоримся о задаче. Что-то похожее на реализацию здесь: https://navigation.hse.ru/?campus=pokrovka.