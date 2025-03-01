Необходимо доработать существующий слайдер на WordPress в соответствии с техническим заданием. Основная задача заключается в исправлении и улучшении функциональности карусели. Требуется опыт работы с WordPress и навыки веб-программирования.
Спарсить базу контактов из LinkedIn
Добрый день!
Необходимо спарсить базу контактов из LinkedIn в кол-ве 8 тысяч профилей по определенным параметрам.
ТЗ в процессе формирования, на этапе выбора исполнителя смогу поделиться.
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