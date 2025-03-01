Дизайн лендинга по строительной тематике

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт17 заявок192 просмотра

Необходимо сделать макет дизайна для лендинга по строительной тематике.

Есть описание задачи с перечнем элементов, а также референсы по стилистике.

Подробности лучше обсудить через tg (в профиле)

Дизайн лендинговДизайн сайтов
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