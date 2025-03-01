Дизайн лендинга по строительной тематике

Требуется разработать бот для браузерной 2D игры на Windows 10, который будет определять статичные картинки и добывать ресурсы. Бот должен поддерживать 9 аккаунтов и открывать 9 окон браузера с простым интерфейсом. Весь процесс добычи ресурсов аналогичен, поэтому код будет схожим. Бот должен работать в сложенном режиме для удобства использования.